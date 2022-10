BTS donne un concert émouvant alors que l’incertitude plane sur l’avenir du groupe

Les superstars mondiales BTS ont donné un concert gratuit « Yet to Come in Busan » à Busan, en Corée du Sud, samedi soir, prêtant leur puissance vedette à la candidature de la ville portuaire pour accueillir l’Exposition universelle en 2030.

Les sept membres de BTS ont livré une performance qui était à parts égales une réunion, un retour à la maison retardé et un service civil comme divertissement pour les 100 000 fans du monde entier que les responsables de la ville s’attendaient à faire le voyage pour le concert et les événements adjacents. Le stade principal de Busan Asiad « sold out » a une capacité de 50 000 personnes, avec 12 000 places supplémentaires pour voir la diffusion en direct de l’émission sur des écrans géants au port de Busan et à la plage de Haeundae.

BTS se produit à Busan, en Corée, le 15 septembre 2022. Musique à succès

« C’est un peu étrange d’être dans ma ville natale », a déclaré Jimin, l’un des deux membres du groupe de Busan. Dans le cadre d’une tradition K-pop de publicités achetées par les fans pour les anniversaires des stars, les rues de Busan étaient ornées de son visage pour son anniversaire cette semaine. En présentant la chanson « Ma City », qui rend hommage au bord de mer de Busan, il a crié : « Bienvenue dans ma ville, allons-y ! »

Le concert « Yet to Come in Busan » est la première représentation de BTS depuis que le groupe a annoncé une pause pour se concentrer sur des projets solo en juin, prenant les fans qui s’attendaient à une tournée mondiale au dépourvu.

Le service militaire obligatoire pour les hommes en Corée du Sud pèse également sur l’avenir du groupe.

Le membre le plus âgé du groupe, Jin, aura 30 ans en décembre, et le groupe a déjà obtenu une prolongation de deux ans. Le gouvernement sud-coréen accorde des exemptions à certains athlètes, musiciens classiques et traditionnels, ballets et autres danseurs qui ont remporté des prix prestigieux comme des médailles olympiques.

Alors que certains fans espèrent une exemption de dernière minute, Lee Ki Sik, commissaire de l’administration du personnel militaire, a déclaré la semaine dernière qu’il était « souhaitable » que les membres du BTS servent.

BTS se produit à Busan, en Corée, le 15 octobre 2022. Musique à succès

Les rues, les ponts et les fronts de mer de Busan sont devenus violets, la couleur emblématique du groupe, dans les jours qui ont précédé le concert. Les lumières de la ville sur les principaux monuments, notamment la tour de Busan et le pont Gwangan, et les routes menant au stade étaient ornées de la teinte royale. Des photos de tous les membres sont apparues de manière omniprésente sur les marchandises, les panneaux d’affichage et même les tourniquets du métro accompagnant les hommages à l’ombre.

L’enrôlement de BTS pour aider la deuxième plus grande ville de Corée du Sud à organiser l’Expo est un exemple clair du pays qui fait jouer ses muscles de la puissance douce à un moment de popularité sans précédent pour la culture coréenne dans le monde. La domination de BTS sur les palmarès internationaux, les remises de prix et les médias sociaux a été la clé de cette vague coréenne, ou hallyu, qui comprend également des films coréens, des émissions de télévision, des produits de beauté et de la nourriture. L’Italie, l’Ukraine et l’Arabie saoudite sont également en concurrence pour les privilèges d’hébergement ; la décision est attendue en 2023.

Après l’annulation de la tournée mondiale 2020 du septuor nominé aux Grammy Awards en raison de la pandémie, le groupe s’est tourné vers des concerts en ligne. Depuis décembre, il a joué huit spectacles aux États-Unis. Trois concerts à Séoul en mars avaient une capacité réduite, au milieu d’une interdiction de se tenir debout, de crier et de chanter à cause de Covid, auquel le leader de BTS, RM, a fait référence samedi, qualifiant le spectacle de performance attendue depuis longtemps pour les fans coréens.

BTS se produit à Busan, en Corée, le 15 octobre 2022. Musique à succès

Kim Si Hyun, 18 ans, étudiante au lycée, est fan de BTS depuis ses débuts en 2013. Elle a assisté à son premier spectacle samedi et a déclaré que le groupe avait dépassé les attentes.

« Incroyable, si je devais le décrire en un mot », a-t-elle déclaré, notant leur capacité à chanter en direct, à danser et le lyrisme des discours des membres sur scène. Son ami, An Jeong Bin, 18 ans, a déclaré qu’il aimait la musique de BTS auparavant, mais qu’il est devenu une armée pendant le spectacle, car il a été époustouflé par leur talent et leurs discours.

Plusieurs fans internationaux qui ont parlé à NBC News ont déclaré avoir réservé des billets d’avion et des chambres d’hôtel pour la Corée avant même que la date du concert ne soit annoncée.

Gebi Meidina, 35 ans, directrice d’une agence de publicité en Indonésie, a acheté un billet en août avec six de ses amis. Pour elle, le point culminant du spectacle a été la première représentation en direct de la nouvelle chanson, « Run BTS ».

Dans ses commentaires d’ouverture, Jin a déclaré au public: « Cela fait un moment que je n’ai pas embrassé », une signature exagérée qui est devenue une blague dans le fandom. Plus tard, au bord des larmes, il a dit à la foule qu’il avait lutté contre un mal de gorge toute la semaine et qu’il ne savait pas s’il serait capable de chanter correctement. Il a également révélé qu’il serait le prochain à sortir un single.

J-Hope, le premier membre à sortir un album solo et à donner une performance solo en tant que premier titre coréen pour Lollapalooza en août, a déclaré dans ses commentaires de clôture :. « Ça m’a tellement manqué. J’ai fait une scène en solo et j’ai ressenti l’absence des six autres membres.

