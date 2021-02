BTS couvre « Fix You » de Coldplay lors de leur concert MTV Unplugged | 45S

Ma musique n’a pas de frontières. Le groupe BTS a surpris non seulement leur soi-disant «armée», mais aussi de nombreux mélomanes britanniques après avoir repris l’une des chansons les plus célèbres de Coldplay.

On parle de «Fix You», un single sorti en 2005, et que le groupe sud-coréen a choisi de jouer en live dans ce qui serait leur premier MTV Unplugged, un programme connu pour être une fenêtre sur le monde des plus grands représentants – principalement rock – au format acoustique.

[INFO]📰 Le réseau MTV au Royaume-Uni a préparé les présentations de @BTS_twt sur sa chaîne YouTube pour la première après «MTV Unplugged». Pour l’instant, les présentations suivantes sont confirmées: • Dynamite

• La vie continue

• Fix You par Coldplay – Couverture BTS pic.twitter.com/FjPXJHNs9p – BTS SQUAD ⁷ | #BTS_BE ♡ (@Bitiiez) 23 février 2021

Ils ont joué quelques chansons de leur album « Be », mais sans aucun doute, le moment le plus émouvant de la soirée a été quand ils ont chanté cette chanson dirigée par Chris Martin, montrant à nouveau leur maîtrise de l’anglais et pour satisfaire leurs fans du monde entier. .

Sans plus tarder, nous vous laissons la couverture de «Fix You» de Coldplay par BTS.