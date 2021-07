BTS : comment et quand les voir à l’Eurocup

La K-pop ne cesse d’avoir du succès et, chaque jour qui passe, de nouveaux groupes qui chantent ce rythme, traversent les frontières. Bien que l’exemple clair de ceci soit Bts, le groupe composé de sept jeunes sud-coréens qui ont déjà un répertoire musical qui fait fureur depuis 2013 lorsqu’ils ont fait leurs débuts sous la compagnie Big Hit.

Et maintenant, Bts ajoute un autre exploit à sa carrière : une de ses chansons a été choisie pour sonner à la fin du Championnat d’Europe. Il s’agit de Beurre, qui a été lancé cette année et, selon un sondage Twitter réalisé par le compte officiel de l’Eurocup, a battu Billie Elish, Usher et Louis Tomilnson avec 46% des voix.

Cette décision a été, en partie, grâce au groupe de fans de Bts qui s’appellent ARMÉE. Son public fidèle a été celui qui a créé la campagne sur les réseaux sociaux et, donc, le 11 juillet, ce single sera joué au stade de Wembley à la mi-temps du match entre l’Italie et le Royaume-Uni après un long championnat.

A partir de 13h45 heure du Mexique et 15h45 heure de l’Argentine, cette rencontre avec la chanson de ce groupe de K-Pop sera diffusée. Bien sûr, il faut noter que le groupe lui-même ne sera pas présent, mais seule leur chanson sonnera qui parviendra au monde et, en fait, donnera plus de croissance aux chanteurs qui ont tant de succès.







Le thème choisi par l’Euro fait partie de l’album du même nom, qui sortira cette année et comprend également une collaboration avec Ed Sheeran intitulée Permission de danser. Et, avec ces deux singles, ce sera la troisième fois que Bts sorti une chanson en anglais puisque la première était Dynamiter, publié en 2020.