BTS ARMY appelle les enfants «  BTS Bruisers  » des seaux à ordures anti-asiatiques

L’ARMÉE BTS n’est pas un fandom avec lequel vous voulez jouer.

Ces stans dévoués, dont l’acronyme signifie Adorable Representative MC for Youth (le MC signifie maître de cérémonie), se battent contre ce qu’ils disent être des images anti-asiatiques se moquant de leurs stars bien-aimées de la K-Pop.

Les fans ont été scandalisés par l’illustration utilisée pour dépeindre le groupe sud-coréen populaire Garbage Pail Kids dans une collection d’autocollants post-Grammys en édition spéciale connue sous le nom de « The Shammys ».

Pour ceux qui ne connaissent pas Garbage Pail Kids, les cartes à collectionner satiriques d’autocollants fabriquées par Topps ont été publiées pour la première fois en 1985 pour parodier l’engouement de Cabbage Patch Kids qui a pris d’assaut les États-Unis à l’époque. Plusieurs décennies, plusieurs interdictions d’écoles, un film et un procès en matière de marque plus tard, la société publie désormais des séries spéciales sur une base limitée.

Habituellement, les personnages satiriques comme les autres inclus dans la collection Shammys de cette année – y compris Wild Styles, Tree Swift et Lars Mars – sont généralement bien reçus comme amusants et ludiques.

Mais les fans de BTS ont rapidement exprimé leurs inquiétudes compréhensibles concernant le fait que leurs idoles soient étiquetées « BTS Bruisers » et montrées comme des personnages de type whack-a-mole pleurant sous un maillet en forme de Grammy à un moment où la violence et la discrimination anti-asiatiques augmentent à un rythme dramatique .

Les ARMY craignaient les effets néfastes que les cartes autocollantes pourraient avoir pour BTS et la communauté asiatique au sens large.

Au milieu d’innombrables attaques anti-asiatiques terrifiantes, y compris les trois fusillades qui ont coûté la vie à huit personnes à Atlanta hier, il serait difficile de ne pas voir la représentation de BTS telle qu’elle apparaissait sur ces cartes à collectionner comme autre chose qu’un autre acte haineux contre la communauté asiatique.

Topps a depuis retiré la carte de l’ensemble et a présenté des excuses publiques.

« Nous entendons et comprenons nos consommateurs qui sont bouleversés par la représentation du BTS dans notre produit GPK Shammy Awards et nous nous excusons de l’avoir inclus », a écrit la société dans un communiqué partagé sur Twitter. « Nous avons retiré la carte autocollante BTS de l’ensemble, nous n’avons imprimé aucune carte autocollante et elle ne sera pas disponible. »

Cela avait déjà été une semaine tendue pour les ARMYs qui ont vu BTS perdre un Grammy Award, mais leur mécontentement face à la carte à collectionner était bien plus que quelque chose d’aussi trivial que la déception d’avoir raté un prix.

Les crimes haineux anti-asiatiques se sont généralisés ces derniers mois, ce qui a conduit la communauté asiatique à se sentir craintive et vulnérable face aux attaques généralisées et aux discours de haine.

En dépeignant BTS de cette manière, Garbage Pail Kids ridiculise un groupe de musique qui a été une source de représentation et de positivité indispensable pour la communauté asiatique. Les ARMY craignaient que l’autocollant ne soit une tentative d’incitation à plus de violence contre les Asiatiques, ou à tout le moins, une tentative de délégitimer les préoccupations de ce groupe minoritaire.

Après avoir vu les cartes pour la première fois, les ARMY se sont tournées vers les réseaux sociaux pour défendre les BTS.

Prouvant que le fandom peut être à la hauteur de son nom, les ARMY n’ont pas tardé à défendre leur groupe préféré.

BTS est célèbre pour diffuser des messages de positivité et de joie, et de nombreux fans ont estimé que cet autocollant était injuste pour un groupe qui ne se livre jamais à la satire ou ne se moque jamais d’eux-mêmes.

YouTuber Josh Ochoa a souligné que les représentations d’autres artistes ne dépeignaient pas la violence, appelant les fabricants des cartes à collectionner à expliquer pourquoi ils ont choisi de représenter BTS de cette manière.

«Je suis tout à fait pour la satire, mais il y avait différentes façons dont vous auriez pu aborder la situation avec les Grammys en utilisant BTS», a-t-il tweeté, «Avec la montée des crimes haineux anti-asiatiques, vous avez choisi de les illustrer se faire battre par un Grammy. dans un jeu de whac-a-mole.

Les cartes autocollantes des gagnants de Grammy, de Harry Styles à Billie Eilish, ont été montrées de manière à les satiriser sans contenir d’imagerie explicitement violente ou agressive.

Les ARMY ont effectivement fait passer le mot sur la nature inacceptable des cartes, exhortant les autres à contacter la société au sujet de leur représentation préjudiciable de BTS.

Leurs efforts ont incité Topps à retirer immédiatement les cartes de la collection et à présenter leurs excuses, ce qui n’a malheureusement pas inclus de mention spécifique des raisons pour lesquelles leur produit a été jugé offensant ou de la communauté qu’il a potentiellement blessée.

De nombreux fans ont été insatisfaits de ce qu’ils considéraient comme une non-excuse et ont accusé la société de tenter de dissimuler leur erreur en retirant simplement l’autocollant sans aborder les détails du préjudice ou du délit qu’ils avaient causé.

D’autres ont défendu la société, affirmant que l’image de whack-a-mole n’était qu’un amusement inoffensif destiné à satiriser la perte des Grammy.

Compte tenu de l’augmentation constante des crimes haineux anti-asiatiques, la plupart semblent espérer que l’entreprise accorde une plus grande considération à la question, présente ses excuses à la communauté asiatique et s’engage à faire mieux à l’avenir.

