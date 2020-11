BTS abandonne quelques TMI sur ce qui se passe dans la discussion de groupe de membres

BTS, qui est connu pour être plus des frères que de simples membres, ont toujours été ouverts et honnêtes dans leurs relations les uns avec les autres.

Nous pouvons voir à quel point ils sont vraiment proches grâce à la façon dont ils interagissent dans leurs discussions de groupe. Jetons un coup d’œil à l’ambiance générale de leurs messages texte!

Vous pouvez voir à quel point ils sont ouverts à leurs fans, car ils ont partagé leurs messages de discussion de groupe via les médias sociaux au fil des ans. Le tweet ci-dessous date de 2015 et montre J-Hope louant Jin sur l’amélioration de ses compétences en danse.

J-Hope: Je viens de voir le premier montage de «DOPE» et la danse de Jin s’est améliorée. Je suis tellement touché lol.



홉 이 가 내 춤 평가 하네 .. 감히 pic.twitter.com/bxRdTL3CMh – 방탄 소년단 (@BTS_twt) 21 juin 2015

Interrogés sur l’atmosphère générale de leurs discussions de groupe, il semblait qu’ils utilisaient tous le chat de différentes manières.

Jimin: Nous aimons prendre des photos amusantes et les envoyer dans le chat de groupe. Jungkook: Nous parions également sur qui prend les photos les plus laides. Jin: Ce sont généralement les trois plus jeunes qui utilisent le plus le chat en groupe. Vous pourriez dire que c’est essentiellement le chat de groupe en ligne maknae. V: Si un membre fait une nouvelle coiffure, nous aimons le prendre en photo secrètement pendant qu’il dort. Nous prenons également des photos tout de suite si quelqu’un fait une drôle d’expression. Je suis comme Dispatch de BTS. Vous devez tous avoir l’air bien pour moi ~ Suga: J’utilise généralement le chat de groupe pour annoncer des événements importants ou des choses à surveiller.



Qui est généralement le membre le plus bruyant du chat de groupe?

Jin: C’est toujours Taehyung, Taehyung, Taehyung. Jungkook: Il continue d’envoyer des messages même si personne ne répond. V: Je pense que c’est J-Hope. RM: Vous êtes tous les deux similaires.



Quel est le membre le plus lent à répondre dans le chat de groupe?

Jin: Nous voyons rarement le nom de Suga dans le chat de groupe. Jimin: Il ne répond pas même lorsque nous plaisantons les uns avec les autres. Suga: C’est parce que j’ai une personnalité assez cool.



Qui est le membre le plus rapide à répondre?

Suga: C’est généralement Jimin. Jimin et V envoient généralement le plus de textos dans notre discussion de groupe. Ils postent parfois des photos drôles pour nous faire rire mais ce n’est pas du tout drôle pour moi. J-Hope: Ils sont si forts! V: Hé mais tu aimes envoyer des messages comme nous! J-Hope: C’est vrai… je suis désolé ~



Et les autres membres?

Suga: Je les ignore simplement. Jimin: Non, tu n’envoies pas de textos ces jours-ci, Suga hyung? Suga: Je ne réponds qu’aux questions importantes. Honnêtement, le chat de groupe a trop d’enregistrements sans signification que je suis parfois ennuyé (rires). V: Par exemple, lorsque nous sommes allés au Japon, nous avions tous des salles séparées, nous avons donc utilisé le chat de groupe pour communiquer les uns avec les autres. Auparavant, c’était la saison de la Coupe du monde pendant que nous étions au Japon, donc nous avions l’habitude de discuter pour parler du match.



Est-ce que vous avez utilisé le chat de groupe tous les trois?

J-Hope: Nous l’avons fait. Suga: Quand j’ai vérifié le chat de groupe, il y avait déjà plus de 200 messages.



200 messages? Est-ce vrai?

RM: Je n’ai pas répondu dans le chat, mais les trois ont continué à envoyer des messages. C’est pourquoi la batterie de mon téléphone a continué à s’épuiser. Ce sont des gens effrayants (soupir).



Quel membre est le plus lent à répondre?

RM: Jungkook. Il ne tarde pas à répondre, il ne répond pas du tout (rires).

Suga: Jungkook dit seulement ce qu’il veut dire et disparaît. Il ignore nos textes même si nous avons mis beaucoup de temps à les écrire (rires).

Jimin: C’est assez sérieux (haha).

En regardant l’ambiance générale de leurs discussions, il semble qu’ils sont suffisamment proches pour plaisanter les uns sur les autres sans blesser les sentiments de qui que ce soit.

Leur ouverture et leur honnêteté sont l’un de leurs principaux facteurs de collaboration pour partager et influencer le monde avec leur message et leur musique.