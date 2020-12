BTS a déclaré qu’ils avaient été «  ridiculisés  » pour avoir eu de grands rêves

BTS a conquis le monde ces dernières années. Rien qu’en 2020, le groupe a eu trois succès numéro un sur le Billboard Hot 100 et semble accomplir de plus grandes choses chaque jour qui passe. On a l’impression que le monde est l’huître de BTS.

Cependant, avant de devenir des superstars mondiales, tout le monde ne prenait pas au sérieux les rêves de BTS. Le groupe a récemment révélé qu’ils avaient été «ridiculisés» pour avoir de grands objectifs.

BTS venait d’une petite entreprise

BTS a fait ses débuts en 2013 sous Big Hit Entertainment. Bien que la société ait été fondée par le célèbre auteur-compositeur et producteur Bang Si-hyuk, elle était encore petite et pas aussi influente que certaines sociétés de divertissement à l’époque. En tant que tel, BTS était en concurrence avec des groupes qui avaient plus d’argent et de connexions qu’eux.

Cependant, BTS a utilisé les médias sociaux pour se connecter avec les fans. Le groupe s’est également démarqué en écrivant des chansons personnelles sur les luttes auxquelles de nombreux jeunes auditeurs pourraient s’identifier. Cela les a amenés à développer une énorme base de fans dévoués qui les a propulsés vers la célébrité mondiale.

Aujourd’hui, Big Hit Entertainment est extrêmement riche. La société est récemment devenue publique et, selon Forbes, était évaluée à plus de 4 milliards de dollars. Même si la pandémie de coronavirus (COVID-19) a durement frappé les industries du divertissement du monde entier, BTS et Big Hit Entertainment ont réussi à générer plus de 200 millions de dollars de revenus.

BTS a déclaré qu’on s’était « moqué de » pour avoir fait de grands rêves

Il est difficile de croire que quiconque aurait pu douter de BTS à l’époque, mais le groupe a déclaré avoir rencontré de nombreux opposants.

Lors d’une visite au programme sud-coréen Chansons immortelles le mois dernier, les membres ont été interrogés sur ce qu’ils espèrent accomplir actuellement. Le groupe a donc commencé par partager son «histoire» de parler publiquement de ses objectifs.

«Nous avons fait quelque chose de similaire à une radio visible, et J-Hope a un jour mentionné [us winning] un Daesang [one of the highest awards in South Korea] et il a eu beaucoup de réactions négatives », a déclaré le chef RM. «C’était impossible à l’époque.»

RM a également souligné un autre cas dans lequel Suga a parlé d’autres objectifs apparemment impossibles.

«Quand il a parlé de non. 1 sur le [Billboard] Hot 100 et les Grammy Awards, nous nous sommes dit «Hmm…» », a partagé RM.

Jimin a sonné: « Honnêtement, les gens autour de nous se moquaient de nous. » Il a ajouté qu’ils se moquaient également d’eux-mêmes.

«Les gens se moquaient de nous quand nous parlions de nos rêves et de nos objectifs», a déclaré Suga.

Cependant, BTS a révélé que ces doutes leur donnaient également envie de travailler plus dur pour atteindre leurs objectifs.

BTS a fini par remporter un Daesang en 2019, réalisant son premier non. 1 single en août 2020, et participant aux Grammy Awards en 2019 et 2020. Le groupe a même été nominé pour leur premier Grammy Award récemment.

Quels rêves les membres du BTS ont-ils maintenant?

BTS a sûrement accompli beaucoup de choses, mais ils ont encore plus d’objectifs sur leur liste.

«Ce serait formidable de gagner un Grammy Award», a déclaré RM. « Comme les gens l’ont peut-être deviné, c’est ce dont nous rêvons maintenant. »

RM a également partagé que, parce qu’ils n’ont pas pu organiser de performances hors ligne, les membres en rêvent également.