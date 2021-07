BTS a battu Dua Lipa et Ed Sheeran

Ces derniers temps, l’industrie de la musique a connu une croissance épouvantable et de nouveaux genres ont commencé à s’installer, parmi lesquels la K-Pop. Ce terme, qui est à l’origine utilisé pour divers styles tels que la pop, le hip hop ou le rock et fait spécifiquement référence à la musique populaire de Corée du Sud, pays d’où est né l’un des groupes les plus titrés dans le domaine, Bts.

Composé de sept artistes, qui co-écrivent et co-produisent la plupart de leurs disques, Bts C’est l’un des groupes du moment. Ce groupe sud-coréen, qui s’est formé à Séoul en 2010 et a débuté en 2013 sous la compagnie Big Hit, est venu, au fil de ses années dans l’industrie, intégrer une variété de genres dans son répertoire musical, mais bien sûr sans négliger son principal style, hip-hop.

BTS est l’un des groupes de K-Pop les plus connus. Photo : (Getty)



A tel point que, tout en innovant dans leur matériel discographique, les fans de Bts ils n’ont pas arrêté de grandir. En fait, à l’heure actuelle, ils ont déjà un nom propre s’appelant ARMY, les mêmes qui ont réussi, après un sondage réalisé sur Twitter, que l’ensemble du groupe a été choisi pour jouer en finale de l’Eurocup dimanche dernier lorsque l’Angleterre et l’Italie face à face pour la coupe.







Cependant, malgré la fureur qu’il a provoquée en Coupe d’Europe, maintenant Bts obtenu un autre succès qui surpasse n’importe qui. Tel que rapporté par BTS Squad, un compte Twitter chargé de révéler toutes les données sur le groupe, la dernière chanson du groupe, Butter a atteint la septième semaine consécutive en tant que n ° 1 du Billboard Hot 100.

[INFO] ‘Beurre’ par @BTS_twt reste n°1 du Billboard Hot 100 pendant sept semaines consécutives ! ‘Butter’ étend désormais son record en tant que première chanson n ° 1 avec le plus de semaines au sommet, enregistrée par un groupe dans l’histoire du Billboard Hot 100. pic.twitter.com/lMqtsLadgz – ESCOUADE BTS | # PTD (@BitiiezLuv)

12 juillet 2021





En fait, ce même utilisateur a assuré que, ainsi, Butter est devenu le premier premier single à être en première position pendant tant de semaines. Bien que, ce qui était le plus surprenant, c’est que, avec cette position, Bts a battu à la fois Dua Lipa qui est troisième avec Levitating et Ed Sheeran qui est sixième avec Bad Habbits.