BTS: 3 fois le groupe a choisi d’aller à l’encontre des normes de la K-Pop

BTS est l’un des groupes K-pop les plus populaires du marché, et beaucoup de gens pensent qu’ils ont réussi en allant à l’encontre de plusieurs normes établies dans l’industrie. Bien que tracer son propre chemin soit parfois un risque énorme, cela semble être quelque chose qui a payé pour BTS.

BTS | Neilson Barnard / Getty Images

BTS a participé à l’écriture de leurs chansons

Lorsque BTS a fait ses débuts en 2013, il n’était pas courant pour les idoles de la K-pop d’écrire leurs propres chansons. Les idoles devaient être des chanteurs, des danseurs et des rappeurs qui interprètent des chansons écrites par d’autres personnes. Cependant, BTS a été encouragé à participer à l’écriture de sa propre musique aux côtés de producteurs et d’écrivains établis.

En mettant leurs propres pensées et sentiments dans leur musique, BTS a pu se connecter avec les fans. Les membres parlaient de leur cœur et écrivaient sur les problèmes sociaux auxquels les jeunes pouvaient s’identifier. Cela a conduit les auditeurs à se sentir plus proches de BTS.

Le PDG de Big Hit Entertainment, Bang Si-hyuk, en a parlé un jour au Time Magazine, disant: «Ils n’hésitent pas à parler de la douleur ressentie par la génération d’aujourd’hui. Ils respectent la diversité et la justice, les droits des jeunes et des personnes marginalisées. Je pense que tous ces facteurs ont joué en leur faveur.

En plus de l’écriture de chansons, BTS a également participé à la création de chorégraphies.

BTS ne s’est pas appuyé sur les médias traditionnels pour devenir populaire

CONNEXES: BTS a plus d’influence sur la politique américaine que les gens ne le pensent

Le marketing des réseaux sociaux en était à ses débuts lorsque BTS a commencé sa carrière. À l’époque, de nombreuses entreprises de divertissement de K-pop considéraient encore les médias traditionnels comme le principal moyen de promouvoir les artistes. Cependant, BTS venait d’une petite entreprise avec peu de connexions et de ressources. En tant que tel, le groupe s’est appuyé davantage sur les médias sociaux que sur les apparitions à la télévision ou à la radio pour faire connaître sa musique.

Depuis le début, les BTS ont souvent publié des vidéos et des photos sur leurs pages de médias sociaux. Les membres ont également beaucoup diffusé en direct avec les fans pour les tenir au courant des événements de leur carrière. Tout comme leurs chansons personnalisées, ces communications sur les réseaux sociaux de BTS permettent également aux fans de se sentir plus proches des membres.

BTS est resté fidèle à ses racines coréennes

CONNEXES: BTS révèle 1 chose qui les garde humbles malgré une renommée mondiale

Ces dernières années, la K-pop a tenté d’étendre sa portée à l’international. En tant que tel, il n’est pas rare que des groupes de K-pop incluent des membres étrangers pour attirer les fans internationaux. Les «Big 3» de K-pop – SM, YG et JYP – ont toutes utilisé cette technique de marketing dans des groupes qu’elles ont créés au cours de la dernière décennie. Cependant, Big Hit Entertainment n’a pas suivi cette tendance lors de la création de BTS.

Grâce à leurs chansons authentiques, BTS a pu toucher les auditeurs du monde entier. Même les fans qui ne sont pas coréens ou qui parlent la langue trouvent toujours que les messages de leurs chansons sont extrêmement relatables.

De plus, en dépit d’être des superstars internationales, BTS essaie toujours de chanter en coréen autant que possible. Le leader de BTS, RM, a dit un jour que le groupe s’efforçait d’être authentique, c’est pourquoi ils ne se tournent pas vers le chant en anglais au nom de la célébrité mondiale. Bien sûr, BTS a dépassé le Billboard Hot 100 en août 2020 avec une chanson anglaise complète, «Dynamite», mais il ne semble pas que le groupe établisse un modèle de chant en anglais de sitôt.