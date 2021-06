Bryson Kliemann, huit ans, a vendu ses cartes Pokémon pour collecter des fonds et sauver son chiot malade

Bryson Kliemann collectionne les cartes Pokémon depuis aussi longtemps qu’il se souvienne ; ce sont ses biens précieux.

Mais le petit de huit ans originaire du Liban, Virginie, a décidé qu’il valait la peine de les vendre pour sauver la vie de son chiot.

Après des années à vouloir un chiot et même à pleurer lorsqu’il a dû quitter un refuge pour animaux après une visite, Bryson a finalement réalisé son souhait. La famille a adopté Bruce, un mélange de laboratoire noir maintenant âgé de 4 mois, d’un ami dont le chien a récemment eu des chiots.

Bryson et Bruce sont devenus les meilleurs amis assez rapidement. « Ils s’aiment », a déclaré Kimberly Woodruff, la mère de Bryson.

Mais peu de temps après avoir adopté Bruce, la famille s’est rendu compte que son comportement normalement enjoué avait disparu. Bruce ne sortait pas de sa cage et commençait même à perdre du poids.

Après avoir emmené Bruce chez le vétérinaire, la famille a appris qu’il avait le parvo, un virus très contagieux chez les chiens qui peut être mortel s’il n’est pas traité rapidement.

Le traitement du parvo peut être coûteux. Les vétérinaires ont dit à Woodruff que les premiers jours du traitement de Bruce coûteraient environ 700 €, et qu’il était possible que cela prenne encore plus de temps.

Malheureusement, c’était une dépense que la famille ne pouvait pas se permettre à l’époque.

Après que Woodruff ait expliqué la situation au jeune Bryson, il a décidé qu’il prendrait les choses en main pour sauver son meilleur ami. C’est à ce moment-là qu’il a décidé de mettre en place un stand pour vendre ses cartes Pokémon bien-aimées afin de collecter des fonds pour son chiot.

Bryson a sorti ses nombreux classeurs et boîtes de verrouillage remplis de cartes Pokémon à vendre.

Au début, Woodruff a découragé son plan. « Nous allons trouver une solution », a-t-elle déclaré. « Ne t’en fais pas. » Mais Bryson ne prendrait pas non pour une réponse.

Le lendemain, Woodruff a reçu une photo de son mari de Bryson à une table dans la cour avant avec un panneau en bois qui disait: « Pokémon 4 Sale. »

Bryson vendait ses cartes à collectionner 5 € et 10 € pour amasser des fonds.

« Je sais que tout le monde aime les cartes Pokémon, alors j’ai juste décidé de les vendre », a déclaré Bryson. Certains voisins se sont présentés pour acheter des cartes, mais finalement les gens ont commencé à se présenter juste pour donner de l’argent à la cause de Bryson.

Woodruff a partagé la photo de Bryson sur Facebook et les gens ont commencé à affluer sur son stand pour montrer leur soutien. Certains ont apporté des cartes Pokémon de leurs propres collections pour faire un don, tandis que d’autres ont apporté des fournitures pour chiens.

Alors que la nouvelle du stand de Bryson décollait, des gens de l’extérieur de la région ont commencé à vouloir donner de l’argent. Woodruff a décidé de créer une page GoFundMe pour aider son fils à sauver Bruce.

Les gens ont été tellement touchés par les efforts de Bryson que le garçon a pu amasser plus de 27 000 €, bien au-dessus de l’objectif de 700 € !

Les entreprises ont entendu parler de l’histoire de Bryson et Bruce et ont également décidé d’aider.

Brenton Moseley, propriétaire de Lonesome Pine Brewing Company, a organisé un événement de trois jours intitulé « Brews for Bruce ». Une partie des bénéfices de l’événement a été reversée au traitement de Bruce et une boîte de dons a également été installée au bar. L’événement à lui seul a permis de récolter 450 €.

Alors que l’histoire réconfortante faisait son chemin à travers le pays, elle a atteint un employé de la Pokémon Co. à Seattle, Washington, qui lui a envoyé un paquet rempli de cartes Pokémon rares.

Le paquet contenait également une note qui disait : « Hé Bryson, nous avons été tellement inspirés par votre histoire sur la vente de vos cartes pour le rétablissement de votre chien, ce sont des cartes pour vous aider à remplacer celles que vous deviez vendre. »

Après avoir collecté bien plus que nécessaire pour couvrir le traitement de Bruce, Woodruff et Bryson ont décidé de faire don du reste de l’argent pour aider d’autres animaux malades dans le sud-ouest de la Virginie.

Ils ont contacté des hôpitaux et des refuges pour animaux locaux et ont demandé à aider d’autres familles qui ne pouvaient pas payer les frais médicaux pour leurs animaux de compagnie. Jusqu’à présent, les dons ont aidé au moins trois autres familles à sauver leurs animaux de compagnie.

Les cartes Pokémon à elles seules auraient-elles permis de récolter assez d’argent pour Bruce ?

Alors que votre paquet moyen de cartes Pokémon chez votre détaillant local ne coûte que 4 € environ, certaines cartes Pokémon ont un prix élevé.

Les cartes Pokémon ont de nombreuses caractéristiques différentes qui pourraient déterminer leur valeur. Comme avec la plupart des cartes à collectionner, l’état de la carte aura un impact sur sa valeur. La rareté de la carte joue également un rôle énorme dans sa valeur.

Plusieurs autres caractéristiques de la carte peuvent faire monter sa valeur en flèche, notamment l’année de la carte, le numéro de la carte, l’édition de la carte et l’absence d’ombre autour du Pokémon sur la carte.

La carte Pokémon la plus chère a été vendue en 2019 pour 224 250 €. Et d’autres cartes rares se vendent également à des prix tout aussi élevés, allant de 8 000 € à 100 000 €.

Cela signifie que Bryson a peut-être pu collecter suffisamment d’argent en vendant ses cartes à collectionner seul, mais heureusement, il n’a pas eu à s’en séparer. Et tout cela grâce à ses voisins et à la communauté qui l’ont aidé.

La vente de cartes à collectionner aurait-elle pu aider Bryson de bien plus qu’une simple collecte de fonds ?

Après avoir désespérément voulu un animal de compagnie pendant de nombreuses années, apprendre le diagnostic de son chiot n’aurait pas pu être facile pour le jeune Bryson. Cela a peut-être conduit Bryson à avoir plus d’une motivation pour collecter des fonds.

L’enfant de huit ans aurait pu traiter ses sentiments de perte potentielle en faisant tout ce qu’il pouvait pour améliorer la situation.

Selon Christine Vargo, travailleuse sociale clinicienne agréée et thérapeute gestaltiste, l’histoire de Bryson montre exactement « ce qu’il valorise dans sa jeune vie » ainsi que son désir de contrôle dans une situation difficile.

« Si son chiot a une valeur plus élevée pour lui que ses cartes Pokémon, le choix de vendre les cartes pour collecter des fonds pour sauver son chiot est une évidence », a déclaré Vargo. « Il est capable d’avoir un sentiment de contrôle sur une expérience difficile en faisant quelque chose, même si cela signifie renoncer à un bien précieux. »

Bryson voulait faire tout ce qu’il pouvait pour aider son meilleur ami, et vendre ses cartes Pokémon bien-aimées était sa façon d’exprimer que Bruce est maintenant plus important pour lui que sa collection.

Ce désir d’aider autant que possible aurait pu aider Bryson, même si Bruce ne s’était pas remis de sa maladie.

« Si son chiot ne survivait pas, il pourrait surmonter son chagrin en sachant qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour sa famille », a ajouté Vargo.

Heureusement, le chiot est en voie de guérison et devrait se rétablir complètement. Mais la générosité et l’altruisme de Bryson ne seront pas oubliés par les amateurs de Pokémon ou les amoureux des animaux à travers le pays.

Livvie Brault est une écrivaine qui couvre l’amour de soi, le divertissement, l’actualité et les relations.