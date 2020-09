Bryce Hall et Blake Grey pourraient faire face à la prison pour avoir organisé des fêtes à la maison COVID-19

Les stars de TikTok, Bryce Hall et Blake Gray, ont été inculpées après qu’un certain nombre de fêtes à la maison ont eu lieu chez eux à Los Angeles pendant les restrictions de verrouillage du COVID-19.

Après des semaines de “font-ils vraiment ça?” appels destinés aux stars de TikTok organisant des fêtes à domicile pendant la pandémie, certains d’entre eux, dont Bryce Hall et Blake Gray, pourraient être condamnés à une peine de prison.

La ville de Los Angeles a officiellement déposé des accusations criminelles contre Bryce, 21 ans, et Blake, 19 ans, pour avoir violé l’ordre d’urgence «Safer LA» émis au plus fort de l’épidémie de coronavirus, ainsi qu’un ordre du parti qui interdit «fort et rassemblements indisciplinés “.

Tous deux sont membres de TikTok’s Sway House, un groupe de créateurs qui loue un manoir à Hollywood Hills où les fêtes ont eu lieu.

LIRE LA SUITE: Voici la véritable histoire de la chanson “M to the B” de TikTok

Bryce Hall et Blake Grey risquent jusqu’à un an de prison ou une lourde amende. Photo: Gregg DeGuire / FilmMagic / Daniele Venturelli / Getty Images pour Dolce Gabbana

Des centaines d’invités auraient assisté aux fêtes qui ont été régulièrement documentées sur les réseaux sociaux, et le procureur de la ville de Los Angeles, Mike Feuer, a accusé le couple de “détourner la qualité de vie du quartier voisin”.

Il a ajouté: «Comme si cela ne suffisait pas, les hôtes sont incroyablement irresponsables, avec la propagation du COVID-19 et les fêtes interdites à cause de cela. Nous devons y mettre un terme.

«Si vous avez un total de 19 millions d’abonnés sur TikTok pendant cette crise sanitaire, vous devriez montrer un bon comportement – ne pas violer effrontément la loi et publier des vidéos à ce sujet, comme nous le prétendons.

En plus de beaucoup de musique forte, une partie aurait bloqué l’accès aux véhicules d’urgence, car de nombreuses voitures étaient garées à l’extérieur.

Bryce Hall et Blake Gray vont-ils en prison?

Eh bien, techniquement, leur infraction peut entraîner jusqu’à un an de prison et jusqu’à 2 000 € d’amende, mais il est fort probable qu’ils se contenteront de se contenter d’une raclée et devront débourser les amendes.

Mais bon, qu’est-ce que 2000 € pour une star de TikTok?

D’autres célébrités d’Internet, dont Jake Paul, ont également eu récemment des ennuis pour avoir organisé des fêtes à la maison pendant la crise, et ce sera un soulagement pour beaucoup de gens que les autorités commencent enfin à sévir.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂