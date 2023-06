Bryan Singer se défendra des allégations d’agression sexuelle avec un nouveau documentaire

Réalisateur Bryan Chanteur n’a pas réalisé de film depuis que sa carrière a déraillé à la suite d’allégations d’agression sexuelle en 2017. À l’époque, il travaillait sur le biopic à succès Rhapsodie bohémienne, mais la presse négative a conduit Fox à le chasser du projet. Il devait plus tard diriger un Sonja Rouge remake pour Millennium Films, mais de nouvelles allégations d’agression faites par plusieurs victimes présumées le conduiraient finalement à quitter ce projet également d’ici 2019.





Maintenant, Variety rapporte que le Le retour de Superman helmer prépare un retour au cinéma avec plusieurs projets en cours. Selon certaines informations, Singer voudrait réaliser trois longs métrages narratifs se déroulant en Israël, car le cinéaste y a vécu ces dernières années. Jason Taylor produit les trois films, dont l’un se déroulerait dans les années 1970. Chacun est budgétisé à 10 millions de dollars, car Singer cherche à revenir à ses « racines d’auteur à petit budget » avec ses nouveaux projets.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

De plus, le mot est que Singer autofinance un documentaire qui abordera «ses luttes», faisant référence aux accusations portées contre le X Men directeur avec le déraillement ultérieur de sa carrière. Une source qui serait familière avec le pitch l’a qualifié d ‘ »impressionnant » et a expliqué que le documentaire verrait Singer parler directement des allégations d’inconduite sexuelle avec sa tentative de « résurrection de carrière ».

« Eh bien, au moins, nous savons que ce sera juste et équilibré », plaisante un vétéran du documentaire, « le rapport cite un vétéran du documentaire comme disant sarcastiquement, suggérant que tout le monde ne sera pas convaincu par ce que Singer aurait à dire dans le doc.





Les allégations de Bryan Singer remontent à l’élève apte

Sortie de Sony Pictures

Les allégations contre Singer remontent à 1997 lorsque le réalisateur a été accusé d’avoir demandé à des adolescents mineurs de filmer une scène de douche nue pour Élève apte. Aucune accusation criminelle n’a été portée contre Singer, bien que les adolescents aient déposé une plainte civile contre lui. On ne sait pas si l’affaire a été rejetée ou réglée à l’amiable, bien qu’elle ait finalement disparu, n’empêchant pas Singer de diriger l’original. X Men film.

Une autre poursuite civile a été déposée contre Singer en 2014 par quelqu’un qui a déclaré que le réalisateur l’avait agressé sexuellement lors d’une fête à Hawaï alors qu’il était mineur. l’affaire a été classée lorsque les avocats de Singer ont fourni des preuves qu’aucune des deux personnes n’était dans l’État au moment de l’attaque présumée. Un autre homme a déposé une plainte distincte contre Singer cette année-là, affirmant avoir été agressé par Singer à Londres, bien que l’accusateur retire plus tard l’affaire.

Fin 2017, une autre poursuite a été déposée contre Singer avec des allégations d’agression sexuelle. Le procès a été réglé plus tard, bien que Singer ait nié les allégations. Quatre autres hommes ont allégué une agression sexuelle dans un rapport publié par The Atlantic en 2019, et bien qu’aucune accusation criminelle n’ait été déposée, la réaction contre Singer a été sévère. Il devait bientôt être viré de la production de Sonja Rouge et a été persona non grata à Hollywood depuis.

On ne sait pas encore quand le documentaire de Singer ou ses autres films sortiront.