Bryan Cranston révèle pourquoi «  Breaking Bad  » aurait été un film terrible

Le protagoniste de ‘Breaking Bad’, Bryan Cranston, a expliqué pourquoi il pense l’histoire de son personnage, Walter White, cela n’aurait pas fonctionné dans les films.

La série créée par Vince Gilligan, suivez l’histoire de Walter White, professeur de chimie au secondaire, dont la vie se transforme en criminelle après la détection d’un cancer du poumon à un stade avancé.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Bryan Cranston ne veut pas qu’on se souvienne de ‘Breaking Bad’

Dans une récente interview, Cranston a été interrogé sur les différences entre les personnages dans lesquels il jouait ‘Breaking Bad’ et son dernier projet télévisé, ‘Votre honneur’, «L’histoire doit toujours dicter le médium, et non l’inverse. Si vous avez quelque chose de très littéral qui suscite extrêmement bien la réflexion et la dénomination, c’est probablement une œuvre. «







« Quand vous regardez des choses comme ‘Breaking Bad’ … cela aurait été un film terrible … il faudrait couper tout le développement qui Walter White il avait besoin de passer de la bonne personne à la mauvaise. Vous auriez perdu beaucoup de nuances et de détails que je pense, cela n’aurait pas été si divertissant … Je pense que cela aurait eu un impact négatif sur l’histoire. Raconter cette histoire en deux heures, c’est trop demander », a-t-il ajouté. Cranston.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Bryan Cranston parle de la fin de ‘Breaking Bad’

Les commentaires de Bryan Cranston s’aligne bien avec l’opinion d’un grand nombre de fans de la série, qui étaient impressionnés par Gilligan et l’acteur au cours de ses multiples saisons qui ont abouti à une montagne russe d’émotions pour son personnage principal, tandis que Walter White a démontré les choses terribles dont il était capable. de faire.

D’autre part, le retombées de ‘Breaking Bad’, ‘Tu ferais mieux d’appeler Saul’ prépare sa prochaine et dernière saison, qui sortira en 2021, alors que de nombreux fans spéculent sur un possible camée de Bryan Cranston et Aaron Paul dans leurs personnages, Walter White et Jesse Pinkman.