Bryan Cranston n’exclut pas un autre retour en tant que Walter White

Bien qu’il puisse sembler peu probable que Bryan Cranston revisitera à nouveau le rôle de Walter White à ce stade, l’acteur sait mieux que d’écarter complètement la possibilité. C’était en 2008 lorsque Cranston a commencé à jouer Walter dans la première saison de Breaking Badet cela ne fait pas dix ans que cette émission a pris fin en 2013. Cranston a depuis repris le rôle pour des apparitions spéciales dans la série préquelle Tu ferais mieux d’appeler Saul et le film suite El Camino: un film Breaking Badainsi qu’une paire de publicités du Super Bowl.





Il n’est pas prévu pour le moment de faire plus d’émissions de télévision ou de films se déroulant dans le Breaking Bad univers. Comme le casting ne rajeunit pas, il ne semble pas probable que la prochaine émission potentielle soit une préquelle dans le sens Tu ferais mieux d’appeler Saul a été. Cranston a également déclaré qu’il avait l’impression que la publicité PopCorners qu’il avait faite avec Aaron Paul plus tôt cette année ressemblait à un envoi au personnage, mais en même temps, Cranston refuse maintenant de dire qu’il le fera. jamais rejouer le rôle. C’est parce que, en remontant à 2013, Cranston pensait qu’il avait fini chaque fois qu’il a repris le rôle depuis la fin de Breaking Badet maintenant il a appris à laisser la porte ouverte.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Je ne sous-estime jamais Vince Gilligan », a déclaré Cranston dans une interview avec Awards Radar. « Je pensais que lorsque nous disions le 3 avril, il y a peu de temps, que 10 ans plus tôt était notre dernier jour de production sur Breaking Bad… Il ya 10 ans. Je pensais quand je disais mes adieux en larmes à tout le monde que c’était ça. Alors Le Camino est venu. ‘Oh, je suppose que je vais redevenir Walter White. Et puis Tu ferais mieux d’appeler Saul est venu, ‘Oh, je suppose que je vais être sur [Saul]’ … et puis la publicité PopCorners arrive. « Vous voulez jouer ensemble ? » ‘Bien sûr!’ C’est juste amusant. »

Cranston a poursuivi: « Alors maintenant, je serais idiot de dire: » Ouais, nous avons terminé. Je vais juste le laisser à rien à l’horizon et je sais que Vince ne voudrait pas faire quelque chose où – il n’a pas besoin d’un chèque de paie et moi non plus – et alors honorons cela. Mais SI il y avait quelque chose qu’il a réveillé s’est levé d’un rêve, et a dit « Oh mon Dieu », et il m’a lancé dessus, et moi aussi, j’ai eu la réaction « OH MON DIEU », puis je l’ai regardé. Ce n’est pas souvent que vous obtenez un « OH Réaction de MON DIEU lorsque vous lisez ou entendez un pitch. Si vous êtes stupéfait et étonné par quelque chose, vous devriez faire attention. Donc, si cela se produit, je ne suppose pas que ce sera le cas – mais si jamais cela se produisait, je le ferais écouter. »

En relation: Les meilleurs moments de Mike dans Breaking Bad et Better Call Saul





Avons-nous vu le dernier de Walter « Heisenberg » White ?

Frito-Lay/Sony

Même si Cranston en a vraiment fini avec Walter White à ce stade, les fans pourraient être heureux. Après la représentation primée aux Emmy Awards du personnage sur Breaking Bad, Cranston a repris le rôle quatre fois. Avec Tu ferais mieux d’appeler Saul et El Camino: un film Breaking Bad, il a fait une publicité d’assurance Esurance en 2015 alors qu’il jouait le rôle de Heisenberg. Comme pour la publicité PopCorners de cette année, elle a été créée pendant le Super Bowl.

Dans tous les cas, Cranston prévoit de faire une pause en 2026 pour passer plus de temps avec sa femme, donc si une autre apparition de Walter White doit se produire, cela devrait peut-être se faire dans les prochaines années.