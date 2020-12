Bryan Cranston ne veut pas qu’on se souvienne de ‘Breaking Bad’

Star dans une série aussi réussie qu’elle l’était ‘Breaking Bad’ Il a ses avantages et ses inconvénients. D’une part, cela peut donner à un acteur beaucoup d’installations, de gloire et d’argent, cependant, cela pourrait aussi tronquer ses futures options au fur et à mesure qu’il est associé par les fans pour ses personnages précédents.

Maintenant, Bryan Cranston, qui a joué Walter White dans la série de AMC, a parlé de la nouvelle direction qu’il cherche à donner à sa carrière afin que les fans de ‘Breaking Bad’ tourne la page.







«Une fois que j’ai su que Breaking Bad C’était en train de se calmer, j’ai pensé, d’accord, je vais lui donner trois ans avant de revenir à la télévision. Et c’est ce que j’ai fait. J’avais l’impression que j’avais besoin d’un peu de temps après le personnage et je pense que les fans avaient également besoin de cette pause pour accepter celui qui joue après.

Bien que n’étant pas à la télévision depuis ‘Breaking Bad’, Cranston était occupé avec d’autres projets, «je suis allé à Broadway et a fait un travail dans Londres, Je suis passé à un autre médium pour pouvoir m’exprimer ».

D’autre part, l’acteur a également évoqué son grand retour à la télévision avec une nouvelle série de Afficher l’heure, ‘Votre honneur’ où il joue un juge et un père qui décide entre protéger son fils ou la loi après un accident.







« Comparé à Walter, (son nouveau personnage est) plus âgé et la situation est tout aussi stressante pour le gars, mais différente. Il y a quelques similitudes, si vous l’emmenez sur un diagramme de Venn, vous verrez certaines parties où il éprouve une anxiété, un stress, une pression et des menaces énormes.

Sans aucun doute, les déclarations récentes de Cranston Ils remettent en question les différentes théories et rumeurs des fans de la franchise qui l’ont amené à avoir une sorte de camée dans le série dérivée de ‘Breaking Bad’, ‘Tu ferais mieux d’appeler Saul’, qui reviendra pour un nouvelle saison dans 2021.