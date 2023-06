Bryan Cranston montre une imitation hilarante des règles de Vanderpump Ariana Madix

Six fois lauréat d’un Emmy Award Bryan Cranston transforme un moment mélodramatique de la série télé-réalité Règles de Vanderpump dans un monologue puissant tout en apparaissant sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen. L’acteur, qui s’est lancé au panthéon des grands acteurs grâce à son travail impressionnant dans la série AMC Breaking Bad, prouve qu’il peut se tourner vers n’importe quoi alors qu’il fait sa meilleure impression d’Ariana Madix… bien qu’il ne sache pas ce qu’il fait. Vous pouvez consulter la performance de Bryan Cranston ci-dessous …







FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Est-ce que ça va si je ne sais pas ce que je fais ? » Cranston a demandé, avant d’ajouter : « Je n’ai jamais vu cette émission. » De toute évidence, lorsque vous possédez le talent d’acteur de Cranston, il n’est pas nécessaire de savoir ce que vous faites. Pour ceux qui, comme Cranston, ne savent pas, Règles de Vanderpump est une série de télé-réalité et un spin-off de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills actuellement dans sa dixième saison.

Après avoir reçu l’assurance qu’il serait brillant malgré tout, Cranston commence son monologue. Et cet éclat est clair dès le départ. « Je suis avec toi depuis neuf ans, quand tu portais littéralement des bottes de combat et un jean skinny et que tu n’avais pas un centime à ton nom », dit Cranston, ajoutant un niveau d’impertinence jamais vu auparavant de le Breaking Bad et votre Honneur étoile. « Oh maintenant, maintenant, tu as un peu d’argent, un petit bar, un petit groupe, et cette fille va être amoureuse de toi ? Parce que c’est ce que tu veux. Tu veux que quelqu’un te fasse le plein », il continue.

Se rapprochant des années et se terminant par le genre d’émotion captivante habituellement réservée aux drames puissants, Cranston donne vie aux mots d’Ariana Madix comme jamais auparavant.

CONNEXES: Bryan Cranston n’exclut pas un autre retour en tant que Walter White







Bryan Cranston a déclaré qu’il ferait une pause dans sa carrière d’acteur

Afficher l’heure

Ayant maintenant bénéficié de l’important coup de pouce de carrière que son rôle principal dans Breaking Bad lui a donné, un coup de pouce qui a conduit à des rôles dans les goûts de Argo, Godzilla, L’île aux chiens, Power Rangerset plus encore, en plus de lui avoir valu une nomination aux Oscars du meilleur acteur en 2015 Trumbo, Cranston a récemment révélé qu’il prévoyait de faire une pause prochainement. « Je veux changer le paradigme une fois de plus », a déclaré Cranston. « Au cours des 24 dernières années, Robin a mené sa vie en tenant ma queue. Elle a été la plus un, elle a été l’épouse d’une célébrité. Elle a dû pivoter et ajuster sa vie en fonction de la mienne. Elle en profite énormément, mais nous sommes inégaux. Je veux niveler ça. Elle le mérite. »

Bien que cela ait amené beaucoup de gens à croire que Cranston prévoyait de prendre sa retraite, il a maintenant précisé que ce ne serait qu’une pause. Et cela n’arrivera pas avant 2026. « Ce que je vais faire, c’est appuyer sur le bouton pause pendant un an après avoir atteint mon 70e anniversaire en 2026. Putain de merde – 70 ! » a-t-il expliqué. « Je ne suis même pas sûr de ce que signifie ‘pause’ entièrement, mais en ce moment, je pense que cela signifie qu’en prenant une année sabbatique, cela apportera plusieurs choses. »

Le public peut ensuite voir Bryan Cranston dans le cadre de la distribution d’ensemble empilée derrière le réalisateur Wes Anderson Ville d’astéroïdes. Réalisé et coproduit par Wes Anderson à partir d’un scénario d’Anderson et d’une histoire d’Anderson et Roman Coppola, Ville d’astéroïdes se concentre sur des événements qui changent le monde et perturbent de manière spectaculaire l’itinéraire d’une convention Junior Stargazer / Space Cadet dans une ville du désert américain vers 1955.

Ville d’astéroïdes a reçu une sortie limitée le 16 juin et est prévu pour une sortie en salles plus large le 23 juin.