Bryan Cranston et Aaron Paul rejoignent Breaking Bad Fans pour soutenir Bob Odenkirk

Bryan Cranston et Aaron Paul souhaitent à leur vieux Breaking Bad co-star Bob Odenkirk bien après les rapports de l’hospitalisation de l’acteur. Pendant le tournage d’un épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saul au Nouveau-Mexique, Bob Odenkirk s’est effondré pour des raisons inconnues et a été transporté d’urgence à l’hôpital. Toute la journée, l’acteur nominé aux Emmy a reçu une vaste vague de soutien de la part de fans du monde entier, ainsi que de nombreux amis et collègues personnels se souciant de son bien-être.

Bob Odenkirk a fait ses débuts dans son Tu ferais mieux d’appeler Saul rôle dans la série mère de la série Breaking Bad. Les étoiles de Breaking Bad ont maintenant rejoint certains des Tu ferais mieux d’appeler Saul co-stars en envoyant de l’amour et en soutenant son chemin. Bryan Cranston, dont Walter White employait Saul Goodman comme avocat pénaliste, a posté une image de lui aux côtés d’Odenkirk de leur Breaking Bad journées. Dans la légende, il a appelé les fans à envoyer des pensées positives et des prières à Odenkirk.

« Aujourd’hui, je me suis réveillé avec des nouvelles qui m’ont rendu anxieux toute la matinée », a déclaré Cranston. « Mon ami Bob Odenkirk s’est effondré la nuit dernière sur le tournage de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Il est à l’hôpital d’Albuquerque et reçoit les soins médicaux dont il a besoin, mais son état n’est pas encore connu du public. Veuillez prendre un moment dans votre journée aujourd’hui pour penser à lui et lui envoyer des pensées positives et des prières, merci. »

En tant que Jesse Pinkman, Aaron Paul a également eu de nombreuses interactions mémorables avec Saul Goodman d’Odenkirk sur Breaking Bad. Sur son propre compte Instagram, Paul a posté une photo d’Odenkirk avec un message de soutien. En légende, il écrit simplement : « Je t’aime mon ami ».

Les autres membres de l’extension Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul les familles ont également envoyé de l’amour à Odenkirk. Betsy Brandt, qui a joué Marie Schrader au cours des cinq saisons de Breaking Bad, s’est adressé à Twitter pour écrire : « Mon [heart] est au Nouveau-Mexique avec mon ami @mrbobodenkirk. »

Mon ❤️ est au Nouveau-Mexique avec mon ami @mrbobodenkirk – Betsy Brandt (@betsy_brandt) 28 juillet 2021

Tu ferais mieux d’appeler Saul la star Michael Mando, qui joue Nacho Varga sur le Breaking Bad spin-off, a déclaré dans un autre tweet: « La nuit dernière, notre cher Bob a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être effondré sur scène. Envoyez toute votre énergie positive et votre amour à lui et à sa famille – espérons le retrouver dès que possible. J’aime vous êtes tellement, mon ami xo. »

Hier soir, notre cher Bob a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être effondré sur scène. Envoyez toute votre énergie positive et votre amour à lui et à sa famille – espérons le retrouver le plus tôt possible 🤍 Je t’aime tellement, mon ami xo pic.twitter.com/FF0kC3uN1J – Michael Mando (@MandoMichael) 28 juillet 2021

Les trois premières saisons de Tu ferais mieux d’appeler Saul en vedette Michael McKean dans le rôle de Chuck McGill, le frère aîné de Jimmy « Saul Goodman » McGill. Un tweet séparé de McKean se lit comme suit : « Envoi d’un immense amour à notre @mrbobodenkirk. Vous l’avez, frère. »

Envoi d’un immense amour à nos @mrbobodenkirk. Tu as ça, frère. – Michael McKean (@MJMcKean) 28 juillet 2021

Odenkirk a joué Saul Goodman dans un rôle récurrent sur Breaking Bad, émergeant comme l’un des rares survivants de la série. Parce qu’il était un grand favori des fans, Saul était le seul personnage qui a reçu une série dérivée, et Tu ferais mieux d’appeler Saul est également devenu un coup critique à part entière. Odenkirk a été nominé pour le meilleur acteur principal aux Emmys pour son rôle dans le spin-off à quatre reprises ; il a déjà remporté des Emmys pour ses écrits sur SNL et Le spectacle de Ben Stiller.

Pour l’instant, il n’y a toujours pas eu de mise à jour sur l’état d’Odenkirk. Certes, l’énorme effusion d’amour et de soutien qui lui est envoyée par tant de personnes ne peut qu’aider à son rétablissement, quelle que soit la situation à laquelle l’homme de 58 ans pourrait être confronté. Guéris-toi bientôt, Bob. La nouvelle de l’effondrement d’Odenkirk sur le plateau a été rapportée pour la première fois par TMZ.

