Bryan Cranston et Aaron Paul confirmés pour la dernière saison de Better Call Saul

C’est officiel, Bryan Cranston et Aaron Paul seront de retour en tant que Walter White et Jesse Pinkman dans la sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Jusqu’à ce point, le Breaking Bad les stars ne sont pas encore apparues dans la série dérivée à quelque titre que ce soit, bien que d’autres personnages l’aient fait. Selon certaines rumeurs, le duo ferait enfin une apparition lors de la dernière saison, et maintenant, le co-créateur Peter Gould a confirmé que Walt et Jesse étaient de retour.

« Je ne veux pas gâcher les choses pour le public, mais je dirai que la première question que nous nous sommes posée lorsque nous avons commencé le spectacle était: » Allons-nous voir Walt et Jesse dans le spectacle? « », A déclaré Gould au PaleyFest LA, par Variété. « Au lieu d’éluder, je dirai simplement oui. Comment ou les circonstances ou quoi que ce soit, vous n’aurez qu’à le découvrir par vous-même, mais je dois dire que c’est l’une des nombreuses choses que je pense que vous découvrirez cette saison.

suggérant apparemment d’autres Breaking Bad des stars apparaîtront également, la star de la série Bob Odenkirk a alors taquiné, « Si vous pouvez le croire, il y a plus. »

Le co-créateur Vince Gilligan avait récemment laissé entendre que Walt et Jesse seraient impliqués dans la saison 6 de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Sans confirmer carrément leur retour, comme Gould l’a maintenant fait, Gilligan a noté que ce serait « une sacrée honte » si ces personnages n’apparaissaient pas d’une manière ou d’une autre.

« Je pense personnellement que les deux émissions – Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul – sont encore plus liés que jamais dans la dernière saison », a également déclaré Odenkirk à Variety sur le tapis rouge jeudi. « Et je pense que c’est surprenant et cool, et ça va vous donner envie de regarder Breaking Bad de nouveau. »

Better Call Saul a sauvé Walt et Jesse pour la fin







Alors que Bryan Cranston et Aaron Paul étaient les vedettes principales de Breaking Bad comme Walter White et Jesse Pinkman, ils ne sont pas encore apparus dans Tu ferais mieux d’appeler Saul. Bien sûr, le spectacle a déjà introduit d’autres Breaking Bad personnages, certains d’entre eux devenant des acteurs majeurs du spin-off aux côtés de Saul Goodman de Bob Odenkirk. Cela inclut Mike Ehrmantraut de Jonathan Banks, Hector Salamanca de Mark Margolis, Huell de Lavell Crawford et Gus Fring de Giancarlo Esposito. De nombreuses autres stars sont venues dans la série pour des apparitions spéciales, dont un membre de la famille de Walter. Dean Norris est apparu dans la saison 5 pour reprendre le rôle de Hank Schrader, le beau-frère de Walter, aux côtés de Steven Michael Quezada dans le rôle de Gomez.





Il semble qu’il y en aura d’autres Breaking Bad stars entrant dans la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul ce qui est certainement logique, car la préquelle devra commencer à combler le fossé entre les deux émissions. Même ainsi, ce que de nombreux fans attendent avec impatience de voir, c’est ce qui se passe avec les personnages originaux du spin-off qui ne faisaient pas partie de la série mère, car leur sort est encore inconnu. Que deviendront Kim Wexler de Rhea Seehorn, Howard Hamlin de Patrick Fabian, Nacho Varga de Michael Mando et Lalo Salamanca de Tony Dalton ?

Nous le saurons bien assez tôt. La sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul diffusera ses deux premiers épisodes le 18 avril sur AMC.





