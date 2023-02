Bryan Cranston dit qu’il en a probablement fini avec Walter White après la publicité du Super Bowl

Bryan Cranston a récemment relancé son Breaking Bad personnage Walter White deux fois, avec des apparitions dans des séries dérivées Tu ferais mieux d’appeler Saul et encore une fois dans une publicité du Super Bowl pour Popcorners. Cependant, ceux qui espèrent voir davantage le personnage à l’avenir pourraient être déçus d’apprendre que l’acteur pense qu’il en a peut-être fini avec le personnage pour de bon.





La nouvelle publicité Popcorners voit Cranston et sa co-vedette Aaron Paul revenir dans leur Breaking Bad RV pour fabriquer son dernier « produit », qui se trouve être la collation dont ils font la promotion dans la courte publicité. S’adressant à Extra, Cranston a expliqué comment l’annonce l’avait ramené dans le monde de Breaking Bad pour ce qui est peut-être sa dernière fois en tant que professeur de meth. Il a dit:

« C’est peut-être le dernier épisode de l’univers de ‘Breaking Bad’. J’ai eu l’occasion d’amener Walter White dans le milieu. Je l’ai fait pour le film d’Aaron « El Camino », puis encore une fois pour « Better Call Saul ». Nous avons pu revenir et à chaque fois, nous pensons: « C’est la dernière fois que nous ferons cela, puis PopCorners appelle et c’est comme: » Eh bien, nous le ferons une fois de plus. ‘ Vince Gilligan et ses scénaristes ont écrit une série tellement incroyable. Les acteurs prennent cela et nous nous en inspirons et notre objectif fondamental n’est pas de le gâcher… comme un bon vin, il a une durée de vie, donc je suis vraiment heureux que les jeunes générations le trouvent.

Breaking Bad a continué d’attirer de nouveaux publics.

En plus de continuer à détenir le titre d’émission la mieux notée sur IMDB, Breaking Bad a vu de nouveaux publics découvrir le spectacle une décennie après sa fin. Film suite Le Camino et le spin-off de Bob Odenkirk Tu ferais mieux d’appeler Saul ont tous deux gardé la série aux yeux du public. Suite à la conclusion de Tu ferais mieux d’appeler SaulLa sixième saison de l’année dernière, qui comportait plusieurs camées de Cranston et de Paul, de nombreux nouveaux fans et anciens sont revenus à Breaking Bad par conséquent.

Au cours des cinq saisons de Breaking Bad, l’émission a remporté 16 Primetime Emmy Awards et a constamment vu ses scores d’approbation augmenter jusqu’à la dernière saison, qui est devenue l’une des plus grandes finales de séries de tous les temps. L’histoire d’un professeur de chimie qui découvre qu’il est en train de mourir d’un cancer du poumon et s’associe à l’un de ses étudiants pour produire de la méthamphétamine de la plus haute qualité pour payer ses factures médicales et subvenir aux besoins de sa famille une fois qu’il est parti ne ressemble pas exactement à ce qu’il serait faire le visionnement le plus captivant, mais la série créée par Vince Gillian a livré suffisamment de drame et d’humour pour garantir que le public revienne semaine après semaine pour voir où le voyage de Walter et Jessie est allé ensuite.

Alors que Cranston semble avoir définitivement rangé son chapeau pork pie et son équipement de chimie, l’héritage de Breaking Bad continuera certainement à vivre pour de nouveaux publics à découvrir dans les années à venir. La totalité Breaking Bad saga est actuellement diffusée sur Netflix.