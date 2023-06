Bryan Cranston commente les fans qui veulent qu’il joue Lex Luthor

Bryan Cranston a déjà joué l’un des plus grands méchants de l’histoire de la télévision sur Breaking Bad. Pour cette raison, sa transition vers le monde des super-héros en tant que grand ennemi de l’un des personnages les plus emblématiques de Marvel ou DC semble très possible. Cependant, l’acteur n’est pas d’accord.







Bien que Cranston joue le rôle principal dans la série AMC, son personnage est loin d’être un héros, comme c’est souvent le cas avec les principales stars de n’importe quelle émission ou film. En fait, le but de la série est de montrer la descente de Walter White d’un simple père de famille et professeur de chimie à l’un des hommes les plus dangereux du pays.

Grâce au look que l’acteur a montré dans la série acclamée, de nombreux fans de DC l’ont imaginé jouant nul autre que Lex Luthor, l’un des plus grands ennemis de Superman, et un personnage extrêmement intéressant en raison de ses couches. Mais au-delà du challenge que pourrait représenter jouer Lex, Cranston trouve un peu ridicule de se voir demander le rôle.

Josh Horowitz dans son Podcast Heureux, Triste, Confus a abordé la question, soulevant la relation entre les regards de l’acteur avec certains rôles:

« Était-ce juste la paresse du casting de fans qu’ils aient vu la grande moustache ou la tête chauve à l’époque de Heisenberg que vous étiez toujours fancasté comme Lex Luthor ou Jim Gordon ? Y a-t-il déjà eu de vraies conversations sur le fait de jouer ces personnages en direct ? »

Voici sa réponse :

« Pas que je sache de. J’ai fait Jim Gordon dans l’animé Batman. Et c’était amusant. Je pense que c’était – je pense que tu as raison, je pense que c’était, genre, un casting paresseux. Il devrait y avoir, par exemple, « lazycasting.com ». Et j’étais comme ‘qu’est-ce que c’est?’ Parce que j’avais la tête chauve, ils disent ‘Ah ! Lex Luthor!’ C’est comme, allez. Réfléchissons un peu à cela.

Qui est Lex Luthor ?

Animation Warner Bros.

Créé par Jerry Siegel et Joe Shuster en 1940, Alexander Joseph « Lex » Luthor est apparu pour la première fois dans BD d’action #23, présenté à l’origine comme un scientifique dérangé. Des années plus tard, Lex a commencé à être présenté comme un magnat des affaires désespéré d’accumuler de plus en plus de pouvoir, mais au-delà d’être un scientifique ou un homme d’affaires, il a toujours été l’un des grands ennemis de Superman. Bien sûr, il a également affronté toute la Justice League et a même dirigé sa propre équipe contre eux.

Quant aux acteurs qui l’ont joué, les plus connus sont sans aucun doute Gene Hackman, qui a participé au film acclamé de 1978 et à deux de ses suites, Superman 2 et Superman IV. Dans Le retour de Supermanavec Brandon Routh comme héros titulaire, Kevin Spacey était chargé de jouer le grand méchant.

À la télévision, Lex a joué un rôle central dans Smallvilleoù la relation entre le méchant et le héros était l’une des plus développées de toute la série, beaucoup considérant la version de Michael Rosenbaum comme la meilleure à côté de celle de Hackman.

Actuellement, la DCU de James Gunn recherche non seulement le protagoniste de Superman : Héritage, mais aussi son grand ennemi. Lex Luthor sera un personnage important dans le nouveau film que le réalisateur de gardiens de la Galaxie se prépare, et selon les rumeurs Nicholas Hoult est le principal candidat pour le rôle.