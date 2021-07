Bryan Cranston a demandé des prières pour la santé de Bob Odenkirk

Un choc a secoué les adeptes de Tu ferais mieux d’appeler Saul et Breaking Bad ce mercredi matin : Bob Odenkirk a subi une collision lors du tournage de la série au Nouveau-Mexique et a dû être hospitalisé. Après des heures d’incertitude et de silence, celui qui s’est exprimé sur les réseaux sociaux était son ancien partenaire et ami, Bryan Cranston. L’acteur J’envoie un message sincère et vous ai demandé de prier pour la santé de votre collègue.

Les informations initialement publiées par TMZ, indiquent qu’Odenkirk s’est effondré sur le plateau de tournage lors du tournage de la sixième saison de Better Call Saul et a dû être transporté d’urgence à l’hôpital. Pour le moment, ni Netflix ni Télévision Sony Pictures ils ont publié une déclaration et l’angoisse a augmenté.

Le seul à être venu s’exprimer sur le sujet fut l’interprète de Walter H. White, qui n’a pas pu contenir son émotion et a écrit un post sur son compte Instagram pour demander son ami. Bien qu’il n’ait pas confirmé l’état de santé de son collègue après l’accident, il s’est montré très prudent et a lancé une demande aux fans.

@Bryan Cranston



« Aujourd’hui, je me suis réveillé avec une nouvelle qui m’a rendu anxieux toute la matinée. Mon ami Bob Odenkirk s’est effondré la nuit dernière sur le tournage de Better Call Saul. Il est à l’hôpital d’Albuquerque et reçoit les soins médicaux dont il a besoin, mais le public continue de le faire. Je ne connais pas son statut. Veuillez prendre un moment dans votre journée d’aujourd’hui pour penser à lui et envoyer des pensées positives et des prières à sa façon, merci« , a-t-il synthétisé.

Odenkirk a 58 ans et son caractère de Saul bonhomme sur Breaking Bad, il était si populaire qu’il a engendré un spin-off. Better Call Saul a même dépassé la série originale en nombre d’épisodes et Il est en route pour sa sixième saison qui devrait sortir en 2022. Que les temps soient en retard ou non dépendra du rétablissement de son protagoniste. Que ce ne soit rien !

Autres célébrités qui ont parlé de la santé de Bob Odenkirk