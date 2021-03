Bryan Cranston: 5 performances à ne pas manquer

Comment Bryan Cranston a réussi à passer du statut d’acteur célèbre pour ses talents humoristiques à la télévision à l’un des histrions les plus respectés de l’industrie du divertissement en Hollywood la préparation constante pour exceller dans chaque nouveau projet est pleine de persévérance.

Et c’est que, comme beaucoup d’entre nous le savent, malgré le fait de jouer dès le plus jeune âge dans divers rôles d’acteur, aussi petits soient-ils, dans d’autres circonstances. Cranston il aurait souffert du malheur d’être catalogué, comme des centaines d’interprètes à la télévision.

Il a actuellement un grand nombre de récompenses et de distinctions dans lesquelles il se distingue par ses performances au cinéma, au théâtre et à la télévision, médium dans lequel il a également été scénariste et réalisateur depuis le début de sa carrière. Aujourd’hui, le jour de son anniversaire, nous revenons sur certains de ses meilleurs travaux.

1.- Malcolm au milieu (2000-2006)

Hal est le personnage que beaucoup de ses fans ont vu sa performance pour la première fois. Père de quatre enfants mâles (plus tard la ceinture), il est un homme compréhensif, aimant et désireux de nouer des liens avec sa progéniture malgré son ineptie et sa négligence en tant que chef de famille, poste occupé par sa femme. Lois.

Les histoires centrées sur les personnages mettent en scène un homme de la classe moyenne inférieure avec un travail qu’il déteste et dont les passe-temps et les rêves frustrés l’impliquent dans toutes sortes de situations folles.

2.- Breaking Bad (2008-2012)

À ce stade, il est prudent de mentionner que tout type de soumission à cette série est redondant. Considéré comme l’une des meilleures productions de l’ère moderne de la télévision, le parcours de Walter White est d’une forte intensité narrative dans lequel un homme simple vaincu par la vie se transforme en le dangereux chef d’un empire criminel.

3.- Île aux chiens (2018)

Le cinéma de Wes Anderson C’est un plein de perfectionnisme dans chacun de ses aspects, et la sélection de ses protagonistes ne fait pas exception. Dans cette incroyable production en stop-motion, Cranston pièces Chef, chef d’une meute de chiens déportés vers une île pleine d’ordures.

Ces chiens viennent de Japon, dont le gouvernement a lancé une campagne contre ces animaux après avoir découvert qu’ils étaient porteurs d’une grippe «non létale» (et la référence de leurs dirigeants pour les chats n’est pas liée à leur exil). Une histoire émouvante dans laquelle un garçon se rend sur cette île avec l’intention de récupérer son meilleur ami.

4.- Seinfield (1994-1998)

L’apparence de Cranston comme lui Dr Tim Whatley Il est l’un des personnages occasionnels les plus hilarants à avoir jamais participé aux mésaventures du comédien. Jerry Seinfield et ses amis dans la ville de New York.

L’acteur commençait déjà à être connu pour ses capacités humoristiques et ce personnage l’aiderait à booster sa carrière en facilitant son rôle dans « Malcolm au milieu». Avec une personnalité ambiguë explosive, Whatley C’est une bombe à retardement remplie de névroses dont on ne sait pas à quoi s’attendre.

5.- Wakefield (2016)

Drame existentiel dont la bizarrerie et la simplicité sont égalées par la maîtrise de sa performance principale. Howard Wakefield est un avocat couronné de succès pour New York qu’il a tout ce qu’il peut désirer: une femme qui l’aime, deux filles qui l’apprécient et le respect de ses collègues.

Mais un jour, rentrant tard chez lui, un moment de distraction l’amène à entrer tout de suite dans la maison, qui est inoccupée et dont le grenier a une vue parfaite sur sa maison. Un sentiment étrange le pousse à y rester. L’inquiétude de sa famille ne lui importe pas. Il continuera dans ce grenier, quel que soit le passage des jours, des mois.