Bryan Brown joue dans Darby et Joan: « Je pense que l’âge des protagonistes est la clé de la série"

Bryan Brun Il fait partie de ces acteurs qui tiennent une place importante dans le cœur des Australiens. Mais, tour à tour, en plus de 40 ans à l’écran, l’interprète a réussi à donner une visibilité internationale à chacun de ses rôles. Les plus remarquables ont peut-être été le film Cocktaildans lequel il agit avec Tom Croisière et qui a ses propres chansons Les garçons de la plageet la série Les oiseaux épineuxsorti en 1983 et pour lequel il a reçu une nomination aux Emmy et Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle.

Originaire de Nouvelle-Galles, en Australie, Brown a commencé à jouer professionnellement au milieu des années 1970 à l’âge de 30 ans. C’est que bien qu’il ait grandi dans une famille d’artistes (son père était pianiste), l’artiste avait préféré orienter sa vie vers des études beaucoup plus techniques liées à la comptabilité.

Cependant, son destin lui réserve une surprise, car lors d’un voyage en Grande-Bretagne en 1972, il découvre que le théâtre est véritablement sa passion et, à partir de ce moment, il commence à tenter sa chance. Bien sûr, ce n’était pas facile du tout et il a grandi à partir de rôles mineurs en Angleterre et en Australie.

Aujourd’hui, près de cinq décennies plus tard, il se retrouve avec un nouveau rôle à la télévision. Il s’agit de Darby, un Australien qui semble un peu solitaire et réservé, mais qui au fond a un grand cœur. En chemin, il rencontre Joan, qui, étant tout le contraire, l’encourage lentement à se détendre. Ensemble, ils se joignent à une grande aventure policière dans queensland qui les transforme en tant que personnes pour toujours.

Dans spoilers Nous parlons exclusivement avec Bryan de son personnage dans Darby et Joan et nous a raconté des curiosités sur le tournage et l’histoire qui a un scénario de André Anastasios Oui Paul Bennett et cela se voit dans Acorn TV.

Quelle est la chose la plus frappante à propos de la série et de votre personnage ?

Eh bien, j’ai approché le projet il y a probablement 3 ou 4 ans et l’idée a été évoquée que ces deux personnages différents se rencontreraient dans un petit accident de voiture. Donc, j’ai pensé que c’était une bonne prémisse de savoir qui ils sont. Et puis ils ont commencé à dire qu’il s’agissait d’une femme anglaise qui se demandait pourquoi son mari était en Australie alors qu’en fait il devrait être en Espagne et que l’homme est un homme qui veut s’éloigner de la vie. Ce sont les deux personnages qui se heurtent. Je ne pense pas avoir jamais fait quelque chose comme ça. C’est une très bonne idée pour deux personnes qui vont être ensemble, mais qui sont si différentes. Nous verrons où cela les mènera. Et la prochaine chose était de voir certains des scripts qui ont ensuite commencé à fonctionner.

Comment avez-vous travaillé avec Greta Scacchi sur la dynamique de ce lien que vous avez ?

Eh bien, je connais Greta depuis longtemps. Je la connais depuis 35 ou 40 ans environ… à l’époque, elle était mannequin avec ma femme en Angleterre. Nous nous sommes donc croisés à différents moments à Los Angeles, à Londres ou ici même. Mais nous n’avons eu l’occasion de travailler ensemble qu’il y a environ 4 ans. Nous avons fait un film ensemble appelé Palm Beach. Elle a joué ma femme et j’ai vraiment adoré travailler avec elle. Elle est merveilleuse, elle est très chaleureuse à l’écran. Alors quand on s’est retrouvé à faire ça, j’ai dit aux producteurs « Je me demande si Greta sera disponible, elle serait géniale ». Et il y avait juste une chance qu’elle le puisse. Mais j’ai vraiment aimé travailler avec Greta. C’est comme cette chose qui vous arrive de pouvoir faire confiance à quelqu’un. Tout ce que vous voulez faire avec le personnage, vous pouvez l’accompagner. C’est très facile. En raison de notre relation, je pense que nous aimons aussi nous amuser, alors vous pouvez vous tourner vers le scénario. Nous pouvons utiliser cette chimie que nous avons ensemble.

Pensez-vous que l’amour puisse naître entre ses personnages ?

Je pense que le truc pour moi, c’est que mon personnage attend, il ne veut rencontrer personne. Quand il sera forcé d’être avec cette femme, il ne sera pas bavard. Il aimerait être ailleurs mais il est là. Alors, ça lui prend du temps et il va très lentement, il lui faut du temps pour se rendre compte qu’il y a peut-être une relation là-bas. C’est un homme de peu de mots et elle est tout le contraire.

Quel est ton endroit préféré en Australie qui apparaît dans la série ?

Eh bien, la meilleure chose à propos de la série est que la région dans laquelle nous avons tourné était le Queensland, une plage fantastique. Elle s’appelle la Costa Dorada et tout le monde la connaît. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c’est que 20 minutes après cet endroit se trouve la jungle et la montagne les plus incroyables… des petites villes, des endroits absolument magnifiques. Et nous avons pu faire du repérage là-bas pour le spectacle. Donc, je pense que c’est ce que j’ai le plus apprécié. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui connaissent les plages d’Australie, mais il me semble que c’est l’occasion de montrer ces belles régions de jungle, de bananeraies et tout ça. C’est très agréable de montrer que cela change.

En quoi Darby et Joan sont-ils différents des autres séries policières ?

Je pense à l’âge des protagonistes. Ce phénomène des personnes de plus de 55 ans qui prennent leur voiture et voyagent. En Australie, c’est un gros problème, les gens voyagent partout dans le monde, vous les trouverez dans les endroits les plus reculés, campant là-bas, profitant et mangeant dans des endroits où il n’y a rien, c’est l’isolement total. Je pense que c’est l’autre partie. Ce n’est pas un fantasme, ça arrive avec les gens. Les gens sont sur la route. Nomadland, ce film américain montre quelque chose de similaire dans ce pays. Voici un mari et une femme qui ont travaillé toute leur vie, leurs enfants ont tous grandi, et c’est peut-être la dernière chance de vraiment s’aventurer. Je pense que c’est la clé de ce spectacle.

Aimeriez-vous une nouvelle saison de Darby et Joan ?

Si les gens aiment ça, je serais heureux de faire une deuxième saison. Je pense que l’important est de voir quelle autre région de l’Australie on peut montrer et aussi de garder cette idée de voyager à cet âge-là. Je pense que c’est un phénomène très intéressant.

Darby et Joan Il compte huit épisodes et les quatre premiers peuvent déjà être vus sur Acorn TV.

