Brutal, voici à quoi ressemble le nouveau mode de rendu pour DOOM Eternal

id Software a annoncé aujourd’hui l’arrivée d’une nouvelle mise à jour de DOOM Eternal qui nous offrira quelque chose de vraiment curieux, un mode de rendu dans lequel on pourra jouer avec des finitions visuelles très différentes.

Avec cette nouvelle mise à jour nous pourrons choisir entre différents filtres graphiques qui nous permettront de jouer à DOOM Eternal avec une finition comme si nous jouions par exemple sur une Game Boy.

DOOM Eternal passe en mode de rendu

Ces modes seront les plus variés, on pourra choisir entre des filtres noir et blanc, granuleux ou le mode rétro précité qui nous transportera directement dans les années 90 avec notre Game Boy entre nos mains. Ces filtres peuvent être activés à la fois dans le jeu et en mode photo, donc en plus de jouer avec l’un d’entre eux, nous pouvons également prendre nos meilleures captures d’écran et expérimenter avec ces filtres pour trouver la finition qui correspond le mieux à nos goûts.

Nous vous rappelons que si vous avez DOOM Eternal sur Xbox One lors de la sortie de la Xbox Series X, vous disposerez d’une mise à jour gratuite pour pouvoir jouer avec des améliorations sur la nouvelle console.