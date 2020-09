Brutal New Watch Dogs: Remorque de la Légion portant le lancer de rayons

Un nouveau trailer a été montré qui met en évidence les caractéristiques de cet opus: nous pouvons recruter n’importe quel citoyen de Londres dans nos rangs, effectuer des missions avec deux agents différents, des modes de jeu différents et bien sûr plus de furtivité, plus le piratage et plus de chiens de garde dans sa forme la plus pure. Watch Dogs: Legion, plus belle que jamais, grâce à la technologie de tracé laser et DLSS de Nvidia.

Bien sûr, nous partageons la nouvelle bande-annonce présentée afin que vous puissiez tirer vos propres conclusions. Quoi qu’il en soit, nul doute que le titre sera plus gros que ses prédécesseurs, dont il semble qu’Ubisoft ait pris bonne note de toutes ses forces et faiblesses, en travaillant dessus pour rendre sa proposition plus solide.

Si vous aimez ce que vous voyez, vous avez rendez-vous le 29 octobre, car ce sera lorsque Watch Dogs Legion sera disponible pour Xbox One, Xbox Series X et PC. De plus, Watch Dogs Legion sera compatible avec Livraison intelligente, donc si vous achetez la version Xbox One, vous pouvez mettre à jour gratuitement sa version vitaminée et avec tracé laser pour Xbox Series X.

Watch Dogs: Legion brille avec le lancer de rayons

