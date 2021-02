Brutal Boss-Rush Game Eldest Souls se fraye un chemin sur PS5, PS4

Nous pouvons difficilement vous blâmer à ce stade si les phrases de type Souls, pixel art et boss-rush suffisent à provoquer un gémissement au fond de votre gorge, mais au moins entendre les Eldest Souls. Le titre isométrique du développeur Fallen Flag Studio vient de confirmer les versions PlayStation 5 et PlayStation 4 du titre indépendant prometteur initialement dévoilé lors d’un Nintendo Indie World Showcase. Il arrivera à un moment donné au cours du deuxième trimestre 2021, apportant avec lui une expérience difficile qui associe des éléments intenses du genre Souls avec le charmant pixel art présenté dans la bande-annonce ci-dessus.

Après avoir confirmé les ports de console PS5 et PS4, le programmeur Francesco Barsotti a commenté la façon dont l’équipe a travaillé pour faire d’Eldest Souls le meilleur possible. « La réponse aux bandes-annonces et à la démo pendant le Steam Game Festival a allumé un feu sous nous et nous sommes encore plus enthousiastes à l’idée de proposer cette expérience à encore plus de joueurs. et les joueurs sur PC défient les anciens dieux. » Vous serez en mesure de façonner votre propre personnage après avoir abattu chaque boss un par un grâce à l’utilisation de divers pouvoirs et capacités, tous situés dans une prison qui abritait autrefois les ennemis mêmes que vous affrontiez.