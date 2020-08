Brutal! Bande-annonce et premières captures d’écran de Call of Duty: Black Ops Cold War

À présent, nous devrions tout savoir sur le nouveau Call of Duty: Black Ops Cold War, mais Activision a dû faire face aux conséquences de la pandémie. Mais Internet et ses enquêtes ont accéléré cette présentation, prévue pour un événement à Warzone et à la Gamescom elle-même. Le résultat? Nous avons déjà la première bande-annonce, les premières captures et les prix de réserve.

𝚆𝚎𝚕𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚛𝚒𝚗𝚔. 𝙿𝚛𝚎𝚙𝚊𝚛𝚎 𝚏𝚘𝚛 𝙲𝚊𝚕𝚕 𝚘𝚏 𝙳𝚞𝚝𝚢®: # 𝙱𝚕𝚊𝚌𝚔𝙾𝚙𝚜𝙲𝚘𝚕𝚍𝚆𝚊𝚛. 𝙰𝚛𝚛𝚒𝚟𝚒𝚗𝚐 𝙽𝚘𝚟𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛 𝟷𝟹. pic.twitter.com/kM5r8tAkXI – Call of Duty (@CallofDuty) 26 août 2020

Comme vous pouvez le voir, il s’agit en effet d’une continuation directe des premiers Black Ops et en plus de parier à nouveau sur une campagne spectaculaire, nous connaissons également le date de sortie, le 13 novembre prochain, quelque chose qui, avec Yakuza: Like a Dragon, semble confirmer l’arrivée de la Xbox Series X (ou PS5) juste pour cette date.

Pour cela, nous aurons plusieurs versions disponibles à l’achat, qui sont déjà disponibles dans le Microsoft Store:

Galerie de captures d’écran de Black Ops Cold War