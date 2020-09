Brut. Aston Martin Victor home V12 NA 848 ch avec boîte manuelle

« BRUT. AUDACIEUX. CÉLIBATAIRE ». C’est ainsi que Q by Aston Martin commence son annonce concernant sa dernière et unique création commandée: le Aston Martin Victor. Et pour une fois, nous devons être entièrement d’accord avec les adjectifs utilisés.

BRUT

Sans aucun doute. L’Aston Martin Victor a commencé comme une One-77 très spéciale – une supercar à moteur avant – et cela signifie que sous son long capot se trouve un V12 atmosphérique d’une capacité de 7,3 l.

Mais le bloc expansif n’a pas été laissé indemne, ayant été reconstruit et donné un nouveau «réglage» par les mains des maîtres de Cosworth. Les résultats sont … dégoûtants! Si le One-77 était déjà capable d’extraire 760 ch et 750 Nm du V12, Victor relève la barre pour Puissance maximale de 848 ch et couple maximal de 821 Nm.

Pour déplacer tout cela vers l’essieu arrière, le choix s’est porté sur une boîte … manuelle (!), Avec l’aimable autorisation de Graziano et a six relations. On comprend qu’ils aient eu besoin de recourir à un embrayage venant directement du monde de la compétition pour faire face à ce monstre mécanique.

Compte tenu des chiffres en jeu, Victor devient la transmission manuelle Aston Martin la plus puissante jamais conçue!

La puissance sera sous contrôle car Aston Martin Victor utilise le même schéma de suspension intérieur le Vulcan – modèle exclusif pour les circuits et également lié au One-77 -, roues de serrage centrales et freins carbo-céramique Brembo CMM-R, 380 mm de diamètre à l’avant et 360 mm à l’arrière. De quoi garantir à Victor un freinage au niveau d’une voiture de course GT3.

AUDACIEUX

Regardez-le … Cela ne ressemble pas à un One-77 ou à un Vulcan, bien qu’il repose sur la même monocoque en fibre de carbone.

Son esthétique s’inspire de l’Aston Martin V8 Vantagem des années 70-80, mais surtout de l’Aston Martin RHAM / 1, un DBS V8 des années 70 hautement modifié pour entrer aux 24 Heures du Mans (où il participa en 1977 et 1979 ).

Vous pouvez voir les similitudes:

Les formes musclées de la carrosserie ne signifient cependant pas de négligence dans la situation aérodynamique: l’Aston Martin Victor génère plus appui que la concurrence Aston Martin Vantage GT4.

Le croisement du style le plus proche du voiture de muscle de l’Aston Martin de cette période, avec les corps allongés et élégants de ses coupés de ce siècle, aboutit à une créature quelque peu bizarre aux caractéristiques esthétiques uniques. C’est néanmoins moins fascinant pour cela.

L’intérieur laisse la structure en fibre de carbone exposée, mais il y a de nouveaux revêtements en cuir et le plafond est recouvert de cachemire.

Parmi les éléments en aluminium adonisé, en titane usiné et poli, on retrouve sur le tableau de bord du bois de noyer taillé dans un bloc massif, le même matériau que l’on retrouve dans la «boule» au-dessus de la poignée de la boîte manuelle.

CÉLIBATAIRE

Il n’y aura qu’une seule Aston Martin Victor, ayant été commandée par un client à Q par Aston Martin qui souhaite rester anonyme. Tout comme le coût de ce projet reste… anonyme.

Malgré les spécifications brutales, Victor est autorisé à marcher sur la voie publique.

