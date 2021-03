Bruno Mars répond à ses accusations d’appropriation culturelle

La question de l’appropriation culturelle a mis un certain nombre de créateurs de contenu artistique en grave danger. Il y a une ligne très fine qui sépare le fait de considérer quelque chose comme une forte inspiration (quelque chose que chaque artiste a dans son travail) et de s’approprier quelque chose comme si c’était le sien.

Cela a été un débat constant dans la musique, l’un des cas les plus notables étant les accusations contre Bruno Mars, compositeur et producteur de musique d’origine philippine et portoricaine accusé de s’approprier les rythmes de la musique noire dans son matériel.

Dans une récente participation à l’émission de radio « The Breakfast Club » dans la ville de New York, Mars Il s’est défendu contre ces accusations: «Je dirai que vous ne pouvez pas trouver d’interview où je ne parle pas des artistes qui ont été avant moi. La seule raison pour laquelle je suis ici est parce que James Brown, Prince, Michael Jackson, c’est la seule raison pour laquelle je suis ici. «

Mars assure qu’une partie de son enfance a consisté à écouter la musique d’artistes tels que Marron Bobby. « Il a dit: ‘Eh bien, si c’est ce qu’il faut pour le faire, alors je dois faire le’ homme qui court ‘, je dois apprendre à faire le’ moonwalk ‘.’ » Voilà. La musique vient de l’amour et si vous ne pouvez pas l’entendre, alors je ne sais pas quoi vous dire ».

Le musicien se demande si le point derrière toute cette controverse est que les artistes ne peuvent pas apprendre de ceux qui les ont précédés. «J’espère que plus tard, il y aura un groupe qui reprendra ce que nous avons fait, le retournera et mettra sa propre broche, parce que s’ils ne peuvent pas faire ça, à quoi ça sert?» Dit-il.

Mars vient de lancer un nouveau groupe appelé « Sonique en soie», Auquel il a la participation de Anderson .Paak. Les deux sortiraient la semaine dernière leur premier single intitulé « Laisse la porte ouverte« , Qui fera partie d’un album intitulé »Une soirée avec Silk Sonic».

Avec ce projet, Mars retourne aux studios d’enregistrement après « Magie 24K», Son troisième album studio sorti en 2016, qui recevra des critiques majoritairement favorables et dont la chanson homonyme fut l’une des plus jouées à la radio cette même année.