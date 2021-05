Bruno Mars est le premier artiste à avoir obtenu cinq certifications Diamant

Selon la Recording Industry Association of America (RIAA), Bruno Mars est devenu le premier artiste à posséder cinq singles certifiés par Diamond, qui sont obtenus en se vendant à plus de dix millions d’exemplaires.

Mars vient de recevoir les certifications pour ses chansons « That’s What I Like » et « When I Was Your Man », qui rejoignent « Just The Way You Are », « Grenade » et « Uptown Funk », une chanson réalisée en collaboration avec Mark Ronson.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ils cherchent à restaurer la marionnette obsédante de la vidéo Evil d’Interpol

Mitch Glazier, PDG de la Recording Industry Association of America, a déclaré dans un communiqué ses félicitations à Mars pour cette réalisation historique au sein de l’association. « Cette pierre angulaire témoigne du génie créatif imparable de Bruno et de l’incroyable partenariat qu’il a construit avec l’équipe Atlantic Records », a déclaré Glazier dans un communiqué (via NME).

Ce que Bruno a réalisé est extraordinaire. Moins de 60 Diamond Singles ont été soumis et il en a maintenant cinq.

En début d’année, lors de sa participation au podcast The Breakfast Club, Bruno Mars a abordé les polémiques liées aux accusations qu’il a reçues pour exercer une «appropriation culturelle» dans son matériel musical, assurant que si un artiste ne peut pas apprendre de ceux qui étaient avant lui, il ne servirait à rien de continuer, citant James Brown, Prince et Michael Jackson parmi ses plus grandes influences.

En mars dernier, Bruno Mars s’est associé à Anderson .Paak dans un nouveau projet musical intitulé Silk Sonic, qui a fait ses débuts aux derniers Grammy Awards, présentant pour la première fois son nouveau single « Leave The Door Open ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Vingt et un pilotes parlent de leur moment préféré de leur carrière

Le duo a également présenté un hommage dédié à la légende du rock & roll Little Richard, avec Paak à la batterie tandis que Mars chantait un medley composé de « Long Tall Sally » et « Good Golly Miss Molly », deux des chansons les plus emblématiques du groupe. .