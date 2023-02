Bruce Willis souffre-t-il de démence ? C’est le diagnostic

Hollywood

La santé de l’acteur Bruce Willis s’est détériorée, bien qu’il ait enfin un diagnostic de ce dont il souffre.

Au début de 2022, il a été signalé que Bruce Willis cesserait d’agir après un diagnostic d’aphasie, cependant, La famille de l’acteur a fait le point sur sa santé et il a été révélé qu’il souffrait de démence.

La famille a publié le diagnostic de santé de Bruce Willis, qui a pris sa retraite en mars 2022, par le biais d’une déclaration le 16 février. Selon la famille, Depuis le diagnostic d’aphasie au printemps 2022, l’état de Willis a progressé et le diagnostic a été mis à jour en démence frontotemporale. (connu comme DFT). « Bien que cela soit douloureux, c’est un soulagement d’avoir enfin un diagnostic clair« , indique le communiqué.

Selon les informations partagées par la famille à travers le Association pour la Dégénérescence Frontotemporale (AFTD)entre le symptômes de la maladie ils se rencontrent défis de communication avec l’acteur de 67 ans.

L’AFTD rapporte que chez les personnes de moins de 60 ans, La DFT est la forme de démence la plus courante et il n’existe actuellement aucun traitement pour la maladie. La famille de Bruce Willis a demandé que, à mesure que la maladie progresse, l’accent soit mis sur la discussion de cette condition et non sur l’acteur de cinéma comme Dur à tuer, Le sixième sens, Le Protégé et Pulp Fiction.

Selon les informations de l’AFTD, Le type de démence de Bruce Willis se caractérise par des changements de personnalité inhabituels: »la apathie et les luttes inexpliquées avec prise de décision parler ou comprendre la langue font partie des symptômes les plus courants« .

La progression des symptômes varie d’une personne à l’autre, mais la maladie dont Bruce Willis a été diagnostiqué a favorisé une déclin inévitable du fonctionnement et la progression varie de 2 à 20 ans et plus, selon l’AFTD.

« Au fil du temps, FTD prédispose une personne à des complications physiques telles que pneumonie, infection soit blessure pour une chute. L’espérance de vie moyenne est de 7 à 13 ans après l’apparition des symptômes (Onyike et Diehl-Schmid, 2013). La cause la plus fréquente de décès est la pneumonie.« .

