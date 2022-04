Bruce Willis « sort comme une légende », déclare la co-star du nouveau film

Les fans de Bruce Willis ont été attristés par la nouvelle de sa retraite, mais comme le dit une co-vedette de son nouveau film, l’acteur prolifique « sort une légende ». Kelly Greyson, une actrice et cascadeuse qui a collaboré avec Willis sur plusieurs projets, apparaît avec l’acteur dans le nouveau film Forteresse : l’Œil du tireur d’élite. Ce film a été tourné il y a un peu plus d’un an avant l’annonce récente de la retraite de Willis après avoir reçu un diagnostic officiel d’aphasie, une maladie qui affecte les capacités d’élocution et de communication.

Selon Fox, Greyson a déclaré que la nouvelle du diagnostic de Willis l’avait prise par surprise, car elle n’avait pas remarqué que l’acteur avait des difficultés sur le plateau pendant qu’ils travaillaient ensemble. Ce qu’elle espère, c’est que sa retraite aidera à rappeler à ses fans son héritage et son incroyable carrière au lieu de se concentrer sur sa santé. Comme le dit Greyson :

« »Je n’ai jamais entendu parler de [his] diagnostic précédemment. Mais mon souvenir de travail avec Bruce est à quel point il était amical et vraiment, vraiment talentueux dans son rôle. C’est définitivement un professionnel. Il sort comme une légende avec une belle carrière derrière lui… J’ai eu le privilège de travailler avec lui à plusieurs reprises au cours des deux dernières années. C’était un cadeau de pouvoir apprendre à le connaître en tant que personne et de voir à quel point il est authentiquement gentil dans la vraie vie. Le récit à son sujet en ce moment devrait porter sur l’incroyable carrière qu’il a eue. »

Greyson a également parlé de la gentillesse de Willis envers elle et tout le monde sur le plateau, malgré les rumeurs selon lesquelles il pourrait être difficile de travailler avec lui. On dit que l’acteur vétéran était amical avec tout le monde et passait souvent du temps avec ses collègues membres de la distribution et de l’équipe.

« En y repensant, il était plus terre-à-terre, engageant et généreux que je ne l’aurais imaginé. Souvent, la célébrité monte à la tête des gens. Il est définitivement super suave devant la caméra, mais juste dans la vraie vie, il a incarné ces choses C’est un énorme compliment à quelqu’un de cette notoriété internationale pour eux d’être aussi juste un bon humain… En ce qui concerne le fait d’être sur le plateau et d’interagir avec les gens, oui, il traînerait et regarderait à l’écran. certains des acteurs jouant leurs rôles. Il s’asseyait et parlait avec le réalisateur. Je pense qu’il interagissait bien juste à un niveau personnel avec les gens.

Bruce Willis et Kelly Greyson partagent une scène dans Fortress: Sniper’s Eye

Greyson a taquiné une scène qu’elle partage avec Willis dans leur prochain film, qui devrait sortir plus tard ce mois-ci. Elle avait déjà beaucoup travaillé avec Willis sur d’autres projets, mais Greyson se souvient que ce fut un « moment très cool » de travailler à nouveau avec l’acteur pour cette scène particulière, qui est finalement l’une des dernières performances du Mourir dur étoile.

« Celui-ci, je pense qu’il se remettait d’un combat précédent. Nous avions une scène dans une chambre d’hôpital, nous parlions donc de ce qui se passerait ensuite. C’était un moment très cool. Dans les autres films, il y a aussi beaucoup de scènes. Ça a toujours été un bon moment. »

Forteresse : l’Œil du tireur d’élite sera publié le 29 avril 2022, avec l’aimable autorisation de Lionsgate.





