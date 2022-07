Bruce Willis revient au sommet du Nakatomi Plaza pour célébrer l’anniversaire de Die Hard

La nouvelle de Bruce Willis‘ sa retraite plus tôt cette année a provoqué des ondes de choc à travers Hollywood et les légions de fans de l’acteur. Cependant, même la retraite n’a pas pu empêcher Willis de célébrer le 34e anniversaire de Mourir dur en retournant au sommet du Nakatomi Plaza, ou du Fox Plaza tel qu’il est dans la vraie vie. En l’honneur du film d’action classique de Noël – laissez-le débat recommencer – Willis et sa femme Emma Heming Willis ont fait un voyage à l’endroit le plus célèbre pour avoir vu le héros d’action s’attacher à un tuyau d’incendie et sauter du toit.

Partageant une vidéo de montage qui commence par un clip de Bruce regardant du haut de la Plaza, Emma a commenté: « Nakatomi Plaza 34 ans plus tard #happymovieanniversary #diehard @20thcenturystudios. » La vidéo est composée de plusieurs extraits de Mourir durmettant en vedette John McClean fuyant les méchants, filmant des choses et rendant généralement tout le monde nostalgique et voulant traquer le film en ce moment.

Depuis qu’il a reçu un diagnostic d’aphasie, qui a conduit Willis à renoncer à jouer, il y a eu une vague d’appréciation pour l’acteur et son héritage et c’est quelque chose qui a été reconnu par la famille après l’annonce. À l’époque, un communiqué publié disait:

« C’est une période vraiment difficile pour notre famille et nous apprécions tellement votre amour, votre compassion et votre soutien continus. Nous traversons cela en tant qu’unité familiale solide et nous voulions faire venir ses fans parce que nous savons à quel point il signifie pour vous, comme vous le faites pour lui. Comme Bruce le dit toujours, » Vivez-le » et ensemble, nous prévoyons de faire exactement cela.

Bruce Willis a réalisé 21 réalisateurs de films vidéo au cours des deux années précédant sa retraite.

Connu pour ses rôles de héros d’action depuis le début de sa carrière, Bruce Willis s’est assuré de sortir en beauté en jouant dans pas moins de 21 films au cours des deux années qui ont précédé l’annonce de sa retraite. Ayant réalisé que sa carrière se terminerait bientôt, Willis s’est assuré qu’il remplissait autant de rôles que possible.

Cependant, cela a provoqué une certaine controverse lorsque The Razzies a décidé de consacrer une catégorie entière uniquement à Willis, y compris tous ses films de 2021 en tant que nominations. Bien sûr, une fois qu’il est apparu pourquoi Willis était apparu dans tant de films les uns après les autres, The Razzies a publié une déclaration rétractant le prix et présentant des excuses rétrospectives pour avoir créé la catégorie en premier lieu.





Cependant, les films directement en vidéo ont rarement le même type d’écriture, de mise en scène ou de réponse critique qu’un événement théâtral à gros budget, et il est peu probable que l’un des derniers films de Willis soit tenu dans le genre de considération que Mourir dur commande toujours 34 ans après sa sortie. Même ceux qui n’ont pas vu le film à plusieurs reprises au fil des ans sont souvent pris dans l’interminable « Est-ce que Mourir dur un film de Noël ? » débat, sur lequel Willis lui-même a même pesé. Cependant, quelle que soit votre opinion à ce sujet, il est indéniable que Mourir dur est l’un des plus grands films d’action jamais réalisés, et le retour de Bruce Willis au Nakatomi Plaza est le moyen idéal pour célébrer son anniversaire.