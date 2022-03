Bruce Willis prend sa retraite d’acteur

Hollywood

l’acteur de Dur à tuer surpris par la triste nouvelle pour ses fans. Découvrez les raisons de cette décision.

© GettyL’artiste a 67 ans.

Dans les années 80, Bruce Willis Il est devenu un héros d’action par la main de Dur à tuer. L’acteur a ainsi enchaîné les productions à n’en plus finir comme 12 singes ou Pulp Fictionainsi que plusieurs suites du film d’action qui a popularisé Tour Nakatomi Plaza, qui se forgeaient une solide carrière. Ainsi, il a enregistré un grand nombre d’adeptes dans toutes les régions du monde qui sont tombés amoureux de cet artiste et l’ont suivi même dans les films les plus faibles.

Aujourd’hui, la triste nouvelle a été annoncée que la course de Bruce Willis c’était fini. Celui chargé de le dire était sa fille, Rumer Willis, qui s’est chargé de le publier sur leurs réseaux sociaux accompagné d’une photographie de l’acteur. Dans le post, ils ont révélé les raisons de cette décision de laisser derrière eux ce qui le rendait heureux et célèbre à la fois. La nouvelle a été signée par toute la famille de l’artiste : Emma, ​​Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn.

« A tous les incroyables fans de Bruceen tant que famille, nous voulons partager que notre bien-aimé Bruce a commencé à avoir des problèmes de santé « a débuté ruminer dans votre poste. Ainsi, il a souligné que Willis Il avait reçu un diagnostic d’aphasie, une maladie qui affecte les capacités cognitives de ceux qui en souffrent. « Pour cette raison, Bruce Il se retire de la course qui a tant compté pour lui. »a raconté la fille de l’acteur.

«Ce sont des moments difficiles pour notre famille et nous apprécions grandement votre amour, votre compassion et votre soutien. Nous traverserons cela ensemble comme une famille solide, et nous voulions partager cela avec les fans parce que nous savons à quel point il compte pour vous, tout comme vous le faites pour lui. », expliqué dans la publication. Puis fermé : « Quoi Bruce il dit toujours, ‘bien vivre, et ensemble nous prévoyons de le faire’. La publication a eu plus de 25 000 likes en quelques heures seulement.

Qu’est-ce que l’aphasie, la maladie dont Bruce Willis a été diagnostiqué

L’aphasie, une maladie diagnostiquée Bruce Willis, est une condition qui peut être très complexe pour ceux qui veulent jouer en tant qu’acteurs, car elle se manifeste généralement par des problèmes de communication via tout type de canal, et même l’empêche complètement. Il survient à la suite de lésions cérébrales, qui peuvent survenir soudainement, comme lors d’un accident vasculaire cérébral, ou se développer progressivement à partir d’une tumeur ou d’une maladie cérébrale.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂