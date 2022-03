Bruce Willis n’a jamais été nominé pour un Oscar malgré un catalogue de rôles incroyables

Bruce Willis a peut-être joué dans d’innombrables grands titres au fil des ans, mais les succès au box-office ne se sont pas toujours traduits par les récompenses convoitées que ses pairs hollywoodiens reçoivent souvent – ​​au grand désarroi de ses fans.

Hier, la famille de l’acteur a annoncé qu’il « s’éloignerait » de sa carrière après avoir reçu un diagnostic d’aphasie, une maladie qui affecte les fonctions cognitives telles que la capacité de parler, d’écrire et de comprendre le langage.

À la suite de la nouvelle, les fans de Willis ont eu le cœur brisé d’apprendre qu’il ne ferait plus de films, notamment à cause du catalogue stellaire avec lequel beaucoup ont grandi.

Cependant, certaines personnes ont été surprises de réaliser que, malgré ses éloges, il n’a jamais été nominé pour un Oscar – largement considéré comme la plus haute distinction d’acteur – et encore moins en a remporté un.

Pulp Fiction. 1 crédit

Willis a d’abord trouvé une renommée grand public avec Travail au noirune comédie dramatique qui a duré quatre ans après sa première en 1985, qui a conduit à son premier rôle dans un long métrage en 1987 rom-com Rendez-vous à l’aveuglesuivi l’année suivante par Le coucher du soleil.

Cependant, c’est en 1989 que son vrai moment sur grand écran est venu, après avoir été choisi comme icône d’action John McClane dans Mourir dur – dont le succès a non seulement engendré un certain nombre de franchises, mais aussi une ère vraiment solide pour Willis, qui a ensuite brisé les années 1990 avec des goûts de Le dernier scout, La mort devient elle, Pulp Fiction (« Zed est mort, bébé. Zed est mort! »), 12 singes, Dernier homme debout, Le cinquième élément et Armageddon.

Le cinquième élément. Crédit : Gaumont Buena Vista International

Il a terminé la décennie en beauté avec le thriller psychologique surnaturel de M. Night Shyamalan, Le sixième sensmettant en vedette le psychologue pour enfants Malcolm Crewe, dont le jeune patient peut parler aux morts.

Le film lui-même a été nominé pour six Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original, du meilleur acteur dans un second rôle pour Haley Joel Osment et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Toni Collette, mais Willis n’a rien reçu lui-même.

Le sixième sens. Crédit : Buena Vista Pictures

Et bien sûr, il y avait de nombreux autres génériques populaires dans les années 2000 et 2010, tels que La guerre de Hart, Les Larmes du soleil, Otage, Numéro porte-bonheur Slevin, Substituts, Royaume du lever de la lune, Rock la Kasbah et Brooklyn sans mère.

Bien que Willis n’ait jamais été nominé pour un Oscar, il a été reconnu par d’autres organismes de récompenses, y compris les Golden Globes – remportant le prix du meilleur acteur dans une série télévisée (comédie ou comédie musicale) en 1987 pour Travail au clair de lune.

Il a également remporté quelques People’s Choice Awards pour Travail au noir et Le sixième sensun prix de la Phoenix Film Critics Society pour Royaume du lever de la lune et quelques Primetime Emmy Awards pour Travail au noir et Amisparmi beaucoup d’autres.

Royaume du lever de la lune. Crédit : fonctionnalités de mise au point

Après l’annonce de la retraite de Willis, de nombreuses personnes se sont tournées vers Twitter pour exprimer leur déception que l’Académie ne lui ait jamais accordé la reconnaissance qu’il méritait, appelant les personnes impliquées à lui remettre un prix « honoraire ».

Un fan a tweeté: « Bruce Willis n’a même jamais été nominé pour un Oscar, aussi difficile que cela puisse paraître, donc si lui et sa famille sont partants, l’Académie devrait lui en remettre un honorifique et l’inclure dans la cérémonie officielle la prochaine an. »

Bruce Willis n’a même jamais été nominé pour un Oscar, aussi difficile à croire que ce soit, donc si lui et sa famille sont partants, l’Académie devrait lui en remettre un honorifique et l’inclure dans la cérémonie officielle l’année prochaine. – Jesse Hawken (@jessehawken) 31 mars 2022

Quelqu’un d’autre a écrit: « Je ne pourrais pas être plus d’accord. »

Un autre a également ajouté: « C’est fou, il a eu tant de grands rôles dans sa carrière. »