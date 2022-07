Bruce Willis joue dans le nouveau film Wrong Place, l’un de ses derniers films

Vétéran du cinéma d’action Bruce Willis avait travaillé fréquemment avant sa retraite soudaine, ayant joué dans une grande variété de films au cours des dernières années. Cependant, il avait terminé le travail sur une poignée de films avant de le raccrocher, il y a donc de nouveaux films qui ont continué à sortir depuis l’annonce de la nouvelle de sa retraite. Cela inclut désormais le nouveau film Mauvais endroitqui vient de sortir en salles et à la demande.

Mauvais endroit est réalisé par Mike Burns et écrit par Bill Lawrence. Il met en vedette Willis en tant qu’ancien chef de la police d’une petite ville qui doit protéger sa fille (Ashley Greene) d’un dangereux pivot de la méthamphétamine. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle du film ci-dessous.

Willis apparaîtra également dans une petite poignée de films à venir. Son dernier film sera dans le film d’action de Chuck Russell ville du paradis qui réunira Willis avec son Pulp Fiction et Regardez qui parle co-vedette John Travolta. Ce film n’a pas encore de date de sortie mais devrait arriver à la fin de 2022. Il y en aura d’autres pour les fans et il devrait également apparaître dans le thriller à venir. Mourir comme des amants ainsi que le film d’action Salle de fil.

Bruce Willis profite de sa retraite

Profitant de sa retraite, Willis a également fait une récente promenade dans le passé. L’acteur, qui a depuis pris sa retraite pour se concentrer sur sa santé, a joué dans le film populaire de 1988 Mourir dur dans l’un de ses rôles les plus populaires en tant que héros résilient John McClane. Le film suit McClane alors qu’il contrecarre une prise de contrôle hostile d’un gratte-ciel de Los Angeles connu sous le nom de Nakatomi Plaza.

En réalité, Fox Plaza à Century City a été utilisé pour le décor du film Nakatomi Plaza, car le bâtiment était en construction à l’époque. Un post récent sur Instagram d’Emma Heming Willis, la femme de Bruce, révèle que le Mourir dur star a revisité le bâtiment en l’honneur du 34e anniversaire du film. Dans la vidéo, Willis se souvient alors qu’il se tient sur le toit du gratte-ciel avec le clip vidéo comprenant des images de Mourir dur.

« Nakatomi Plaza 34 ans plus tard », dit Emma dans la légende.

Willis passe beaucoup plus de temps avec sa famille depuis qu’il s’est éloigné de sa carrière d’acteur. En mars, sa famille a annoncé qu’il avait pris sa retraite après avoir reçu un diagnostic d’aphasie, une condition altérant la capacité de l’acteur à communiquer et à comprendre le langage.

« Notre bien-aimé Bruce a eu des problèmes de santé et a récemment reçu un diagnostic d’aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives », lit-on dans un communiqué de la famille. « A cause de cela et avec beaucoup de considération, Bruce s’éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui. C’est une période vraiment difficile pour notre famille et nous apprécions beaucoup votre amour, votre compassion et votre soutien continus. »

Le message a ajouté: « Nous traversons cela en tant qu’unité familiale forte et nous voulions faire venir ses fans parce que nous savons à quel point il compte pour vous, comme vous le faites pour lui. Comme Bruce le dit toujours, ‘Live it up’ et ensemble, nous prévoyons de faire exactement cela. »