Bruce Willis était à un rendez-vous avec une autre femme lorsqu’il a abordé pour la première fois Demi Moore

L’acteur Demi Moore a détaillé comment son ex-mari, Bruce Willis, lui avait demandé une date dans ses mémoires, À l’envers.

Moore et Willis se sont rencontrés à la fin des années 1980 et ont eu une connexion instantanée. Quatre mois après leur date initiale, les deux hommes se sont mariés lors d’une cérémonie à Las Vegas. Le couple allait avoir trois enfants ensemble: Rumer, Tallulah et Scout. Willis et Moore ont finalisé leur divorce en 2000.

Demi Moore se souvient avoir été « stupéfait » que Bruce Willis soit en rendez-vous avec une autre femme le soir de leur rencontre

Moore a publié À l’envers en septembre 2019. Le mémoire suit l’enfance de l’acteur et comment elle est devenue célèbre avec des films comme Feu de Saint-Elme et Fantôme dans les années 80 et 90. Dans le livre, Moore discute également de ses trois mariages. Elle a épousé le musicien Freddy Moore de 1980 à 1985 et a rencontré Willis deux ans après leur divorce. À l’époque, le Mourir dur star était barman, et Moore est entré dans le bar avec son ex-fiancé, Emilio Estevez. Moore a rappelé Estevez lui disant que Willis tentait d’attirer son attention tout au long de la nuit.

Moore a déclaré qu’elle avait vite appris que son futur mari avait quelqu’un d’autre qui attendait au bar, par Entertainment Tonight.

«Bruce – qui avait été barman à New York avant de devenir une star de la télévision – s’exhibait derrière le bar ce soir-là, lançant le shaker en l’air, le genre de chose qui semblait cool en 1987 mais qui semble digne maintenant , et Emilio avait raison: Bruce me regardait beaucoup pendant qu’il traversait ses mouvements de barre », écrit Moore. «Il était si attentif au fur et à mesure que la soirée avançait, j’ai été abasourdi de découvrir plus tard qu’il avait en fait eu un rendez-vous ce soir-là avec une autre femme.

Bruce Willis a demandé à Demi Moore de sortir avec lui lors de leur première rencontre, malgré le fait d’être avec quelqu’un d’autre

Willis a demandé à Moore de sortir le soir même de leur rencontre. l’acteur a quand même décidé de l’approcher. Bien qu’il ait eu un rendez-vous à l’époque, Moore a rappelé que Willis avait une façon intrigante de s’assurer qu’ils restaient en contact.

Selon Moore, Willis l’a approchée comme un «vrai gentleman», ce qui l’a incitée à dire oui à un rendez-vous avec lui.

«Quand j’ai dit qu’il était temps pour moi de rentrer chez moi, il m’a proposé de m’accompagner jusqu’à ma voiture», se souvient Moore. «Il en avait tellement envie – comme un petit garçon qui ne voulait pas rater le camion de glaces. Quand il a demandé mon numéro, j’ai senti une vague d’écolière flotter. ‘Avez-vous un stylo?’ Il a vérifié ses poches et est venu vide. «Ne partez pas! »dit-il et il partit pour en chercher un. Puis il l’a écrit sur son bras – un spectacle que je verrais un million de fois au fil des ans; Bruce écrivait toujours des choses sur son bras. Mais cette première fois, j’ai remarqué que ses mains tremblaient. Il était si vulnérable à ce moment-là: toute la bravade avait disparu.

Demi Moore dit que Bruce Willis l’a vue comme un « ange sauveur » pendant leur relation

Après avoir écrit son numéro sur son bras, Willis et Moore ont eu leur premier rendez-vous le lendemain. Willis a accompagné Moore lors d’un voyage pour rendre visite à sa tante, ce qui allait commencer leur histoire d’amour de 12 ans. En novembre 1987, après quatre mois de rencontres, Willis et Moore ont échangé leurs vœux au casino Golden Nugget de Las Vegas. Moore a déclaré que Willis lui avait fourni un amour qu’elle n’avait jamais connu auparavant, ce qui lui a facilité la décision de construire une vie avec lui.

«Il est difficile de ne pas se sentir bien quand quelqu’un vous plonge avec autant d’attention», explique Moore dans ses mémoires. «Je pense que Bruce me voyait comme une sorte de sauveur angélique lors de notre première rencontre, peut-être en partie parce que j’étais sobre et pas une fêtarde. Bruce a insisté sur le fait qu’il pensait que tout de moi était beau: il a enveloppé ma peur et mon anxiété dans son amour.