Bruce Willis et John Travolta se produiront ensemble après ‘Pulp Fiction’

« Pulp Fiction », œuvre phare du cinéaste américain Quentin Tarantino, a offert au public une occasion unique de voir ensemble sur grand écran (pendant de brefs instants) deux des acteurs les plus marquants du cinéma d’action: Bruce Willis et John Travolta.

Bien que les deux derniers génériques partagés plus tard dans « Look Who’s Talking et » Look Who’s Talking Too « , des bandes dans lesquelles Willis exprimait les pensées d’un bébé, le duo n’avait jusqu’à présent que des opportunités de partage d’écran dans le film acclamé de Tarantino.

« Paradise City » sera un film dans lequel Willis jouera le chasseur de primes Ryan Swan, qui est à la recherche de l’homme qui a assassiné son père (Travolta), avec la participation de Praya Lundberg dans le personnage principal féminin.

Selon NME, le film sera réalisé par Chuck Russell, connu pour son travail dans des films tels que « The Mask » ou « Scorpion King », avec un scénario de Corey Large et Ed Drake. La production débutera à Maui, Hawaï ce lundi 17 mai, avec le rapport indiquant que cet endroit sera d’une grande importance dans l’histoire. Jusqu’à présent, le film n’a pas de date de sortie prévue.

Récemment, John Travolta a été au centre de l’attention du cinéaste Adam Wingard, qui espère réunir l’acteur avec Nicolas Cage dans une suite directe à «Face / Off», un film sorti en 1997 sous la direction de John Woo, dont le scénario il est déjà en phase de développement.

Wingard a noté que Cage et Travolta ont exprimé leur intérêt à participer à son film, mais que cela varie en fonction de la qualité du scénario. Les deux connaîtront déjà le rôle principal de l’histoire, mais ils attendront de lire le script complet avant de s’engager dans le projet, qui n’a pas non plus de fenêtre estimée pour sa sortie.