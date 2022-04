Bruce Willis Classic a été classé comme « le film le plus sous-estimé de tous les temps »

L’acteur, qui a maintenant 67 ans, a des crédits d’acteur remontant au début des années 1980 et au cours de sa longue carrière, il est apparu dans des films à succès tels que Pulp Fiction, Le sixième sens et, bien sûr, le Mourir dur la franchise.

En 2000, Willis a endossé le rôle de David Dunn dans le thriller de M. Night Shyamalan Incassable. Le film a un score relativement moyen de 70% sur le tomatomètre de Rotten Tomatoes et une note IMDb similaire de 7,3 sur 10, mais lorsqu’on lui donne la possibilité de voter pour certains des films les plus sous-estimés de tous les temps, Incassable fait tout le chemin jusqu’à la première place.

Le résultat est une gracieuseté du site Web Ranker, qui permet aux utilisateurs de partager leurs opinions en votant pour ou contre. Le site Web explique: « Plus il y a de votes positifs et plus le rapport entre les votes positifs et les votes négatifs est élevé, plus quelque chose sera classé, en fonction de la fréquence et de l’endroit où il est classé. »