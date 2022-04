Bruce Willis a pris sa retraite: ils ont révélé comment étaient les derniers tournages dans lesquels il était

Hollywood

Hier matin, Rumer Willis a annoncé que son père quittait le théâtre après avoir reçu un diagnostic d’aphasie. Aujourd’hui, un reportage du Los Angeles Times avec des témoignages de réalisateurs qui ont travaillé avec lui explique comment se sont passés ses derniers tournages.

© GettyL’acteur a 67 ans.

Le cinéma d’action vient de perdre l’une de ses figures les plus marquantes de ces 35 dernières années. Bruce Willis a annoncé sa retraitevia une publication Instagram de sa fille Rumer Willis), après avoir reçu un diagnostic d’aphasie. Il s’agit d’une affection causée par des lésions dans le cerveau qui peuvent amener une personne à avoir des difficultés à communiquer ou à être incapable de le faire du tout.

Ce jour, de Temps de Los Angeles ont présenté un reportage dans lequel ils ont discuté avec différents cinéastes qui ont travaillé avec l’acteur de Dur à tuer, où il a été révélé comment se sont déroulées ses dernières fusillades. Apparemment, l’une des grandes préoccupations entourant le tournage de l’acteur était les problèmes qu’il avait pour mémoriser les différents dialogues de ses films.

L’un de ceux qui parlaient était Mike Brûlequi l’a dirigé dans hors de la mortqui dans un e-mail qu’il a envoyé au scénariste du film a expliqué qu’ils devraient réduire les dialogues de Bruce Willis. « J’ai pu le voir de première main et j’ai réalisé qu’il y avait un problème plus grave », a-t-il noté dans l’interview. Puis il a coïncidé dans un autre film, mauvais endroitquand ils lui ont dit que l’acteur allait mieux mais pour Brûlures il était évident que « c’était pire ». Ainsi, il a noté : « Quand on a fini, j’ai dit : ‘C’est fini, je ne ferai plus de films avec Bruce Willis’”.

qui l’a également réalisé Jesse V Johnsonqui après avoir travaillé avec lui comme cascadeur, l’a pris en charge à éléphant blanc. « Il était clair que ce n’était pas la Bruce dont je me souvenais »a affirmé le réalisateur, qui a ensuite souligné qu’après ce film, il avait refusé de retravailler avec lui. « Nous sommes tous fans de Bruce Williset l’accord semblait mauvais, et a finalement été une fin quelque peu triste pour une carrière incroyable, avec laquelle aucun de nous ne se sentait à l’aise. »assuré.

Bruce Willis et un accident qui aurait pu être plus grave

Dans la note publiée par Temps de Los Angeles un accident sur le plateau de dur tuerqui a ressuscité le fantôme de ce qui est arrivé à rouiller avec Alec Baldwin. L’incident s’est produit en janvier 2020, lorsque Bruce Willis a tiré un pistolet à hélice au mauvais moment. Elle était censée le faire après avoir dit une ligne de dialogue qui a servi à faire de son partenaire sur le plateau, Lala Kent, pourrait se pencher. L’actrice a déclaré au point de vente que le réalisateur avait tenté de rappeler à son collègue de dire sa réplique, mais qu’il n’arrêtait pas d’oublier. Heureusement pour tout le monde, personne n’a été blessé.

