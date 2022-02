Bruce Wayne de Batman est un cinglé triste dont la passion pour la lutte contre le crime est comme une toxicomanie

Le Batman apportera des changements importants au personnage de Bruce Wayne, alors que la star Robert Pattinson décrit la décision du milliardaire de s’habiller comme une chauve-souris géante et de battre les méchants comme « presque comme une toxicomanie ». Avec Le Batman se déroulant si tôt dans la carrière peu orthodoxe de Wayne, l’idée du playboy ne s’est pas encore concrétisée, Pattinson expliquant à GQ qu’il incarnera plutôt une version très « triste » du personnage de DC, que l’acteur qualifie de « bizarre ». . »

« J’ai définitivement trouvé un petit fil intéressant. Il n’a pas du tout de personnage de playboy, donc il est un peu bizarre en tant que Bruce et un bizarre en tant que Batman, et je n’arrêtais pas de penser qu’il y avait une inclinaison plus nihiliste. Parce que , normalement, dans tous les autres films, Bruce s’en va, s’entraîne et retourne à Gotham en croyant en lui-même, en pensant, je vais changer les choses ici. Mais là-dedans, cela implique en quelque sorte qu’il a eu une petite dépression. ”

Alors que d’autres versions grand écran de Le Batman ont rapidement fait la différence dans les entreprises criminelles qui affligent Gotham City, la prise de Pattinson va plutôt aggraver les choses. Ce qui ne fait qu’ajouter à la rage et à la frustration de Bruce Wayne.

« Mais ce qu’il fait, ça ne marche même pas. Comme, cela fait deux ans et le crime a empiré depuis que Bruce a commencé à être Batman. Les habitants de Gotham pensent qu’il n’est qu’un autre symptôme de la merde. Il y a cette scène où il bat tout le monde sur ce quai de train, et j’aime juste qu’il y ait un passage dans le script où le gars qu’il sauve est aussi comme : Ahh ! C’est pire! Soit vous vous faites agresser par des membres de gangs, soit un monstre arrive et, genre, baise tout le monde ! Le gars n’a aucune idée que Batman est venu le sauver. Il ressemble à ce loup-garou. »

La décision de Bruce Wayne de devenir Batman n’est pas saine





Au lieu de son émergence comme Le Batman étant quelque chose de triomphant, la décision de Wayne de combattre le crime dans une cape et un capuchon sera présentée comme un acte irrationnel causé par son traumatisme d’enfance. « Et j’ai continué à essayer de jouer là-dedans, j’ai continué à essayer de penser, et je vais tellement mal l’exprimer, mais il y a ce truc avec le traitement des traumatismes … Toutes les autres histoires disent que la mort de ses parents est la raison pour laquelle Bruce devient Batman, mais j’essayais de décomposer cela de ce que je pensais être une vraie manière, au lieu d’essayer de le rationaliser », a poursuivi Pattinson. « Il a créé cette construction complexe pendant des années et des années et des années, qui a abouti à ce personnage de Batman. Mais ce n’est pas comme une chose saine qu’il a faite. »





Selon Pattinson, Le Batman ne craindront pas les problèmes psychologiques en jeu et la folie inhérente aux méthodes de The Dark Knight. Quelque chose qui est devenu une dépendance pour Bruce Wayne, au grand dam de son fidèle majordome, Alfred, joué par Andy Serkis. « Et Bruce dit: ‘C’est mon héritage familial. Si je ne fais pas ça, alors il n’y a rien d’autre pour moi.’ J’ai toujours lu que ce n’était pas comme « Il n’y a rien d’autre », comme « Je n’ai pas de but ». Mais genre : « Je vérifie » », a partagé Pattinson. « Et je pense que cela le rend beaucoup plus triste. Comme, c’est un film triste. C’est un peu à propos de lui essayant de trouver un élément d’espoir, en lui-même, et pas seulement dans la ville. Normalement, Bruce ne remet jamais en question sa propre capacité; il remet en question la capacité de la ville à changer. Mais je veux dire, c’est une chose tellement insensée à faire : la seule façon dont je peux vivre est de me déguiser en chauve-souris.





Le Batman La première est prévue le 1er mars 2022.





