Bruce Springsteen veut revenir sur scène l’année prochaine

Bien qu’il dirige actuellement son propre spectacle basé à Broadway, apparaissant au St. James Theatre de New York, Bruce Springsteen, l’une des icônes américaines les plus importantes du rock and roll, a signalé son désir de faire une tournée musicale l’année prochaine.

À de précédentes occasions, Springsteen avait souligné que, bien que les conditions de la pandémie s’amélioraient déjà, il ne participerait pas à une nouvelle tournée pour au moins le reste de 2021, une nouvelle quelque peu décourageante pour ses fans, mais compréhensible en raison des circonstances actuelles.

Lors d’une récente conversation avec Zoe Ball lors de son émission sur BBC Radio 2, Bruce Springsteen a déclaré qu’il espérait vraiment reprendre ses tournées musicales en 2022. «Nous serons en tournée l’année prochaine si tout se passe bien. Le E Street Band sera de retour sur la route, vous savez, en fonction bien sûr du virus et de ce qui se passe. »

Springsteen a également profité de l’occasion pour faire des commentaires élogieux sur ses fans au Royaume-Uni, le remerciant profondément pour tout le soutien qu’il a reçu tout au long de sa carrière. Ces commentaires découlent du grand succès que « Letter To You », leur plus récent album, a obtenu sur le territoire européen, ce dont The Boss lui était entièrement reconnaissant.

En décembre 2020, Bruce Springsteen est revenu à la télévision en direct via l’émission de variétés « Saturday Night Live » aux côtés des membres de « The E Street Band », marquant la première fois qu’il se produisait avec l’ensemble d’accompagnement depuis 2017.

Actuellement, Bruce Springsteen devrait être la représentation principale d’un concert qui se tiendra à Central Park à New York cet été, mettant également en vedette Paul Simon et Jennifer Hudson, étant prévu comme « l’un des plus grands concerts de l’histoire de la ville ». .