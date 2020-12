Bruce Springsteen se souvient de la première fois qu’il a entendu « Born To Run »

Le 25 août 1975, un événement majeur dans la carrière de Bruce Springsteen sera marqué par la sortie de « Né pour courir», Le troisième album studio de sa carrière et qui a réussi à devenir l’une de ses œuvres les plus importantes et les plus influentes à ce jour.

Ce serait lors d’une récente interview avec Jimmy Fallon dans lequel l’artiste se souvenait de la première fois qu’il avait entendu l’album. « Le patronIl prendrait également le temps de réfléchir à ses enregistrements. Alors qu’ils commentaient tous les deux la couverture, Tomber sur Je suggérerais que Springsteen Je l’aurais jetée dans la piscine.

« Non, j’ai jeté l’album dans la piscine, ce qui est différent », raconte le musicien. «Au début, vous n’êtes pas très habitué à vous écouter, même après deux ou trois enregistrements. Je ne pouvais tout simplement pas m’habituer au son de ma voix et cela vous semble souvent terrible. «

Vous finissez par faire ces choix avec lesquels vous n’êtes pas à l’aise. J’ai enregistré ça quand j’étais un garçon de 24 ans, tu sais?

Le musicien fait remarquer qu’à l’époque, Jimmy Iovine travaillé comme ingénieur du son et remasterisé le matériel en Richmond, Virginie. Les deux auraient d’abord entendu le matériel ensemble sur un lecteur de magasin de disques.

« Alors j’écoute le maître de ‘Né pour Courir« Nous sommes tous les deux debout à l’arrière du magasin et Jimmy il essaie de me faire dire que tout va bien et que nous pouvons le lancer », dit-il. «Et je suis là comme (fait des bruits incertains) directement à la piscine de l’hôtel! Bref, nous l’avons lancé et ça s’est bien passé. »

Cette semaine, « Le patron« Il a fait sa première apparition en quatre ans à l’émission de variétés »Saturday Night Live« , Accompagné de son set »Le E Street Band», Bien qu’en raison des restrictions sanitaires mises en place par le programme, tous ses membres n’ont pas pu y assister.