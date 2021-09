Bruce Springsteen rend hommage aux victimes du 11 septembre

Ce matin, une cérémonie émouvante a eu lieu sur la place commémorative du World Trade Center à New York, au cours de laquelle un hommage a été rendu aux personnes touchées par les actes terroristes qui ont eu lieu dans la ville le 11 septembre 2001, le jour où deux avions commerciaux précédemment détournés est entré en collision avec les « tours jumelles », provoquant l’effondrement complet des deux bâtiments.

Environ trois mille personnes ont assisté à une cérémonie au cours de laquelle le respect de la mémoire des victimes de ces attaques a été présenté, avec la présence du célèbre chanteur de rock Bruce Springsteen, qui a interprété une interprétation acoustique émotionnelle de la chanson « I’ll See You In My Dreams », extrait de son album de 2020 « Letter To You ».

Après avoir observé une minute de silence en l’honneur des victimes de ces attaques, Springsteen a déclaré : « Que Dieu bénisse nos frères et sœurs tombés au combat, leurs familles, leurs amis et leurs proches », commençant ainsi son interprétation.

L’événement s’est déroulé en présence du président des États-Unis, Joe Biden, accompagné des anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton ainsi que de leurs épouses respectives, Jill Biden, Michelle Obama et Hillary Clinton. Les événements du 11 septembre inciteraient Sprinsteen à retourner dans les studios d’enregistrement et à présenter son 12e album studio à ses fans sous le titre « The Rising ».

Bruce Springsteen a présenté cet album en juillet 2002, faisant principalement la promotion de la chanson « My City of Ruins ». À ce jour, il est considéré comme l’une des meilleures œuvres du musicien, et beaucoup de ses fans soulignent que cela a été d’une grande aide pour faire face à la douleur de la perte d’êtres chers après cet événement tragique.

Après avoir organisé sa propre émission en résidence à Broadway, Springsteen a annoncé la sortie de « Renegades: Born In The USA », un livre qui compile ses conversations avec Barack Obama sur le podcast du même nom que les deux ont lancé au public l’année dernière.