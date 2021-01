Bruce Springsteen promet une grosse surprise pour 2021

2020 a été une année qui, malgré la grande incertitude générée par la pandémie, a réussi à nous apporter un grand nombre de retours musicaux, dont celui de pas moins de Bruce Springsteen, qui dans une nouvelle collaboration avec «Le E Street Band», A célébré la sortie de son vingtième album, qui portait le titre de«Lettre à toi».

Le patron aurait donné quelques mots d’encouragement à ses fans lors de l’émission du Nouvel An de la radio SiriusXM, partage avec le présentateur Jim Rotolo certains des projets que l’artiste a en réserve pour cette année.

Bien qu’il ne soit pas possible pour le moment de commencer à planifier des tournées promotionnelles pour son nouvel album, le légendaire musicien de rock dit qu’il a encore plus de projets dans sa manche, qui devraient être révélés tout au long de 2021.

« 2022, si vous voulez en parler, autant que je sache si les choses se passent selon ce que le Dr Fauci (Médecin américain spécialisé en immunologie) prévoit, dès que possible, nous serons là-bas », dit-il. « Et cela pourrait être en 2022, vous savez, quelque chose dans la nouvelle année 2022. »

«Donc, et je projette complètement parce que personne ne sait vraiment, c’est ce que je sais grâce aux informations disponibles en ce moment, ce qui pourrait arriver. J’ai des projets à venir cette année dont je ne parlerai pas car ce sera un secret puis une grosse surprise », anticipe-t-il en riant.

Le patron Il dit qu’il a des affaires à occuper tout au long de l’année, ce qui donnera également aux fans de quoi passer du temps.

Au cours du mois dernier, un coffret de « Darkness on the Edge of Town», Son quatrième album studio sorti en 1978. Ce cas spécial comprend 24 albums, dont huit performances live avec« Til E Street Band».