Bruce Springsteen et Barack Obama lancent leur podcast dans un livre

Bruce Springsteen et Barack Obama ont annoncé la sortie de « Renegades : Born in the USA », un nouveau livre publié par Higher Ground et Penguin Random House, qui a été décrit comme « une collection de conversations franches, intimes et divertissantes » du podcast. qu’ils partagent tous les deux.

En février dernier, Springsteen et l’ancien président des États-Unis ont lancé via Spotify « Renegades », une série de huit épisodes dans lesquels tous deux ont eu une longue conversation partageant leurs points de vue respectifs sur la vie dans le pays, leurs familles et leurs carrières.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tommy Dorfman de ’13 Reasons Why’ se présente comme une femme trans

L’entretien entre The Boss et Obama fera désormais partie d’un recueil imprimé de 320 pages, en plus de plus de 350 photographies et illustrations en couleur de leurs collections personnelles, ainsi que de quelques dossiers personnels tels que des manuscrits de certaines chansons de Springsteen ou de certains discours. annoté par l’ex-président.

« Au fil des ans, ce que nous avons découvert, c’est que nous avons une sensibilité commune au travail, à la famille et à l’Amérique », partage Obama sur la couverture arrière du livre. « À notre manière, Bruce et moi avons fait des voyages parallèles pour essayer de comprendre ce pays qui nous a tant donné. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ryan Reynolds explique sa « rivalité » contre Hugh Jackman

Springsteen ajoute que des pourparlers sérieux ont eu lieu sur le sort de son pays et les forces « destructrices, laides et corrompues » en jeu qui cherchent à le faire tomber. « C’est une période de vigilance où qui nous sommes est sérieusement mis à l’épreuve. » Le musicien précise que ce livre ne présente que deux « chercheurs de vérité » essayant de poser les bonnes questions.

L’amitié entre Springsteen et Obama a commencé en 2008, lorsque le musicien est devenu un partisan de son travail en tant que président. Huit ans plus tard, à la fin de son second mandat, Obama a décerné à Springsteen le prestigieux prix de la « Médaille de la liberté ». « Renegades: Born In The USA » sortira le 26 octobre.