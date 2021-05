Bruce Springsteen a confirmé la sortie d’un nouvel album

Après avoir surpris ses fans l’année dernière avec la sortie de son vingtième album studio, Bruce Springsteen a confirmé qu’il avait déjà un nouvel album qui, selon ses propres mots, sortira «très bientôt». La nouvelle a été partagée au moment où « The Boss » a reçu le prix Woody Guthrie.

Le prix porte le nom du chanteur folk acclamé et n’a été décerné qu’à huit artistes qui ont réussi à garder son esprit vivant grâce à une musique qui reflète la lutte pour les dépossédés et la justice sociale. Parmi les autres gagnants figurent des chanteurs comme Chuck D, Pete Seeger ou John Mellencamp.

Lors de la cérémonie de remise des prix, Springsteen a parlé de l’énorme influence de l’État de Californie sur son son de musicien, révélant que l’État côtier était une pièce maîtresse de son prochain album. « La Californie a eu une énorme influence sur certains de mes écrits les plus importants dans les années 90, 2000 et même maintenant », a commenté The Boss.

Nous avons un album en route très prochainement qui se déroule principalement dans l’ouest.

Lors de son discours de remerciement, Springsteen a également profité de ce moment pour faire l’éloge du travail de Bob Dylan et de Woody Guthrie lui-même, qu’il a souligné comme une influence majeure sur son propre travail. « J’ai toujours dit que Bob Dylan était le père de mon pays, mais Woody était le grand-père de mon pays », a-t-il déclaré.

S’il était sorti plus tard cette année, le nouvel album de Springsteen serait son quatrième album annuel consécutif. Après avoir pris une pause de quatre ans, il a sorti en 2018 «Springsteen on Broadway», suivi en 2019 par «Western Stars», qui avait déjà quelques clins d’œil à la musique de l’Ouest américain.

En 2020 est venu «Letter To You», un album twilight cut dans lequel Springsteen passe en revue sa propre vie, sa carrière, sa vieillesse et même la possibilité d’une mort imminente et l’héritage qu’il laisserait sur la scène du rock n roll.