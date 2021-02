Bruce Lee aurait aimé Cobra Kai selon Kareem Abdul-Jabbar

Le Karaté Kid série suite Cobra Kai est plus grand que jamais après la première de sa troisième saison sur Netflix, et malgré sa nature comique, Kareem Abdul-Jabbar dit que même le légendaire Bruce Lee aurait autant apprécié la série à succès que le reste d’entre nous. En tant qu’ancien étudiant, Jeu de la mort co-star et ami personnel du regretté artiste martial, Abdul-Jabbar regale dans une nouvelle chronique THR comment il a regardé et apprécié Cobra Kai avec Lee à l’esprit.

De la colonne, voici comment Kareem Abdul-Jabbar explique pourquoi Lee aurait apprécié Cobra Kai:

« Bruce aurait adoré cette réinvention parce qu’il voyait les arts martiaux non seulement comme un moyen de se défendre contre les ennemis, mais comme un moyen de se défendre contre ses propres impulsions autodestructrices. Les arts martiaux guérissent parce qu’ils aident à identifier leurs problèmes et à s’adapter à la résolution. Le personnage de Johnny au cours des trois saisons est celui de quelqu’un qui croit aux enseignements brutaux de son sens maléfique, John Kreese (Martin Kove) – «frappez d’abord, frappez fort, pas de pitié» – sur une philosophie plus évoluée de la dureté de Bruce Lee avec compassion. Il est important de gagner, mais plus important de se battre pour quelque chose de valable. «

Abdul-Jabbar détaille également comment, au cœur du spectacle, Cobra KaiLes conflits de « naissent de la bataille entre les philosophies du dojo Miyagi et du dojo Cobra Kai ». Selon Abdul-Jabbar, Bruce aurait probablement également apprécié les leçons de philosophie enseignées par la série, mais en tant que personne qui avait lui-même un grand sens de l’humour, l’artiste martial, il aurait également aimé à quel point le spectacle peut parfois être drôle.

« Bruce, qui possédait une vaste bibliothèque de livres de philosophie, apprécierait d’essayer d’enseigner ces valeurs à un jeune public. Bruce, qui appréciait aussi l’humour et était plutôt un farceur, aurait aimé que l’émission ne se prenne pas trop au sérieux . En fait, c’est beaucoup plus drôle que les films. «

Bien qu’Abdul-Jabbar pense aussi Bruce Lee « aurait pu ergoter » avec la représentation des mouvements d’arts martiaux réels, cela n’aurait pas d’importance car les forces du spectacle l’emportent de loin sur les défauts mineurs. En fait, si Bruce était toujours avec nous, Abdul-Jabbar pense qu’ils profiteraient même de la série à succès Netflix ensemble tout en se remémorant les jours passés. Comme Abdul-Jabbar le dit de son mentor et Jeu de la mort co-star:

« J’aime penser que Bruce et moi aurions adoré nous asseoir ensemble sur un canapé en profitant du délicieux Cobra Kai, alors qu’il dominait sa grande chevelure sur moi et me rappelait les fois où il m’avait donné des coups de pied dans le cul quand j’étais son élève. «

Cobra Kai stars William Zabka et Ralph Macchio reprenant leurs rôles de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso de Le Karaté Kid. Se déroulant plus de trois décennies plus tard, la série suit les deux alors qu’ils ravivent leur querelle lorsque Johnny rouvre le dojo Cobra Kai. Après avoir fait ses débuts sur YouTube, la série a depuis déménagé sur Netflix où elle a présenté sa troisième saison le mois dernier. Une quatrième saison est en cours, et pour l’instant, les trois premières saisons peuvent être diffusées dans leur intégralité sur Netflix. Cette nouvelle nous vient de Kareem Abdul-Jabbar du Hollywood Reporter.

Sujets: Cobra Kai, Karate Kid