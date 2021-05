Bruce Dickinson d’Iron Maiden a subi une intervention chirurgicale

Le chanteur de Iron Maiden, Bruce Dickinson a révélé qu’il avait subi une chirurgie pour une arthroplastie de la hanche l’année dernière après avoir souffert de problèmes lors de la dernière tournée.

Dickinson aurait reçu des plaques de titane sur sa jambe, après avoir qualifié son expérience de la dernière tournée d’Iron Maiden de « vraiment douloureuse ».







Vous pourriez aussi être intéressé par: Le Rock & Roll Hall of Fame répond au manque de métal chez les nouveaux membres

«Lors de la dernière tournée, j’ai aussi cassé mon talon d’Achille… mon tendon d’Achille s’est cassé… c’est horrible. C’était il y a essentiellement deux ans, alors ils m’ont cuisiné à nouveau et je suis parti en tournée trois mois plus tard… Je ne pouvais ni marcher ni courir correctement, alors j’ai modifié ce que je faisais sur scène et personne n’a remarqué. «

«J’ai fait toute la tournée… Amérique du Sud, tout. Mais ma hanche m’a posé beaucoup de problèmes ». Dickinson a également ajouté qu’avant son retour, il avait recommencé à faire de l’exercice pendant sa détention à Paris, où il a sa résidence actuelle.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Bruce Dickinson d’Iron Maiden aura une émission d’humour

Après avoir subi une intervention chirurgicale, Dickinson a déclaré: «Alors maintenant, avec ma nouvelle hanche, je peux à nouveau pratiquer l’escrime. C’est absolument incroyable. J’ai suivi une thérapie physique et j’ai soulevé des poids que je ne pouvais pas depuis l’âge de 16 ou 17 ans. C’est fou ce que ton corps peut faire ».

D’autre part, il a été récemment annoncé qu’Iron Maiden avait reporté sa tournée européenne « L’héritage de la bête » d’ici 2022.