Bruce Dern invité à apparaître dans Jackass Forever

Nous aurions presque pu voir un nominé aux Oscars s’impliquer dans les manigances de Abruti pour toujours. Récemment, Âne la star de la franchise et co-créateur Johnny Knoxville est apparu sur Le spectacle d’Howard Stern pour aider à promouvoir la sortie de la nouvelle suite. Au cours de la conversation, Knoxville a révélé que Nebraska La star Bruce Dern avait tendu la main dans l’espoir de décrocher une apparition dans le film. Tandis que le Âne l’équipe aurait obligé, ils étaient presque terminés par le tournage à ce moment-là, ne laissant aucune possibilité de travailler dans Dern.

« Bruce Dern nous avait contactés – quelqu’un nous avait contactés [saying] ‘Bruce Dern veut être dans Âne. Je – nous aimerions que Bruce Dern soit dans Âne, mais maintenant nous avons en quelque sorte fini de filmer », a expliqué Knoxville.

C’est malheureux pour Dern, qui doit clairement être un Âne fan s’il cherchait à s’impliquer dans Abruti pour toujours. La bonne nouvelle est que tout espoir n’est pas perdu d’apparaître dans un Âne film. Initialement, Knoxville avait suggéré que Abruti pour toujours serait le dernier film de la série car il se retire personnellement des cascades très dangereuses. Il a récemment suggéré que plus de films pourraient être réalisés avec une nouvelle distribution prenant en charge.

« Je ne sais pas, on pourrait en faire un autre Âne« , a déclaré Knoxville Supplémentaire. « Nous avons un jeune casting. Nous avons une tonne d’idées auxquelles nous n’avons même pas eu accès. Mais s’il y en avait une autre, je reculerais probablement et m’assiérais à côté de Jeff, plus souvent qu’autrement, derrière la caméra. Mais nous pourrait en faire un autre, ouais. »





Le nouveau film ramène le casting principal comprenant Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren et Preston Lacy. Il y a aussi quelques nouveaux venus dans le casting qui participent aux cascades, notamment Sean McInerney, Jasper, Zach Holmes et Rachel Wolfson, et ils pourraient potentiellement aider à diriger âne 5 si jamais ça se fait. Des célébrités comme Eric Andre, Shaquille O’Neal, Tony Hawk et Machine Gun Kelly font également des camées.

Jackass Forever est la fin d’une époque





Peut-être qu’un nouveau casting pourrait prendre le relais avec la franchise, mais c’est la fin d’une époque avec le départ de Johnny Knoxville. Le cascadeur a été hospitalisé pendant le tournage du film avec ses blessures, y compris une hémorragie cérébrale, et cela a mis en perspective le tournage de cascades dangereuses pour Knoxville. À un certain moment, le quinquagénaire a décidé que cela ne valait plus le risque.





« J’ai eu un poignet cassé, une côte cassée, une commotion cérébrale et une hémorragie cérébrale », a déclaré Knoxville. « Mes capacités cognitives ont mis quelques mois à revenir. Je marchais, je parlais et je tenais une conversation, mais je n’étais pas à 100 % pendant trois mois. Je ne pouvais pas rester assis. Je ne pouvais me concentrer sur rien, ce qui est généralement un problème, mais c’était vraiment un problème. J’étais comme un papillon, volant autour.

Il a ajouté : « Ma famille n’aime pas que je fasse ce genre de choses… J’en ai assez fait. Je n’ai rien à prouver. J’ai des enfants à élever. C’est la chose la plus importante. »

Quant à Bruce Dern, l’acteur joue dans le nouveau film d’horreur Hellblazers qui vient de sortir sur le service de streaming gratuit Tubi. Réalisé par Justin Lee, le film met également en vedette Billy Zane et les légendes du genre Tony Todd, Adrienne Barbeau, John Kassir, Meg Foster et Courtney Gains. Il devrait également apparaître dans le prochain thriller de Lee Le jeu le plus dangereux avec Tom Bérenger, Judd Nelson et Casper Van Dien.









