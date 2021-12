Bruce Campbell taquine quatre générations de cendres dans Evil Dead: The Game

L’un des jeux vidéo à venir les plus attendus pour les fans d’horreur est Evil Dead : le jeu. Rassembler des personnages, des objets et des lieux de l’ensemble Evil Dead franchise, le jeu présente la voix et la ressemblance de Bruce Campbell pour Ash Williams, le tueur de Deadite qui s’est présenté pour la première fois dans les années 1981 La mort diabolique, va apparaître dans deux suites. Sa course dans le rôle, du moins en live-action, s’est terminée avec la série de suites de Starz Ash contre Evil Dead.

Campbell a depuis pris sa retraite de jouer Ash, mais il aime toujours le personnage avec le Evil Dead la franchise. Il a été très impliqué dans le développement du jeu vidéo, car il souhaite que les fans soient entièrement satisfaits du résultat final. De nouvelles informations ont été révélées sur le jeu lors d’une récente vitrine pour Evil Dead : le jeu hébergé par Sabre Interactive, et Campbell était là pour taquiner ce que les joueurs et Evil Dead les fans peuvent s’attendre. Quelle que soit la version d’Ash préférée d’un fan en particulier, il aura la chance de toutes les jouer dans le jeu, comme l’explique Campbell, car le jeu unira tous les Ash. Pour sa part, Campbell irait avec Ash contre Evil Dead Ash, et il a une bonne raison.

« Je ferais le vieux. Il a toute l’expérience. Le jeune ne connaît pas son cul d’un trou dans le sol. Mais c’est ce qui est cool avec le jeu. Vous pouvez jouer d’autres personnages, vous pouvez jouer Ash possédée . Donc, c’est vraiment le cas, quelle que soit votre humeur lorsque vous jouez. »

Bruce Campbell a également gardé à l’esprit qu’il jouait différentes versions d’Ash dans le jeu. Ainsi, lors de l’enregistrement de ses lignes pour les voix off, il a dû les présenter un peu différemment. L’acteur a également détaillé le processus épuisant d’enregistrement de voix off pour les jeux vidéo, car cela impliquait d’enregistrer des lignes de mort pour des dizaines de façons différentes de mourir. C’est aussi un témoignage de la violence Evil Dead : le jeu pourrait être, avec la créativité qui accompagne l’incorporation de tant de morts différentes.

Une description officielle du jeu se lit comme suit : « Mettez-vous à la place d’Ash Williams ou de ses amis de l’emblématique Evil Dead franchise et travaillez ensemble dans un jeu chargé d’action multijoueur en coopération et en PVP ! Incarnez une équipe de quatre survivants, explorez, pillez, gérez votre peur et trouvez des objets clés pour sceller la brèche entre les mondes dans un jeu inspiré des trois originaux Evil Dead films ainsi que l’original de Starz Ash contre Evil Dead séries télévisées. »





Nous savons également que Dana DeLorenzo et Ray Santiago seront de retour en tant que Kelly et Pablo, car ils exprimeront le Ash contre Evil Dead personnages dans Evil Dead : le jeu. De nombreuses autres surprises devraient également être bientôt révélées, car la prochaine bande-annonce de gameplay devrait arriver au cours de la nouvelle année. Evil Dead : le jeu devrait arriver en 2022 sur PC, Xbox One, Xbox X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch.





